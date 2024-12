Milan, sui social esplode la rabbia dei tifosi per la “paura” di Fonseca: polemiche anche contro Theo e La Penna

Il ko contro l’Atalanta scatena la frustrazione dei tifosi rossoneri: critiche per l’atteggiamento rinunciatario nel secondo tempo, ma anche per la direzione arbitrale e non si salva neanche De Ketelaere

Dodici punti di distacco dal primo posto in classifica, il Milan esce sconfitto dal big match con l’Atalanta e vede allontanarsi sempre di più la vetta. Una partita equilibrata con un primo tempo in cui i rossoneri hanno dato filo da torcere alla squadra di Gasperini, e una ripresa decisamente più sottotono in cui la squadra di Fonseca ha dato la sensazione di volersi “accontentare” del pareggio. E sui social esplode la rabbia dei tifosi e non solo nei confronti del portoghese.

Milan, la pazienza è finita

Pazienza finita in casa rossonera, la sconfitta sul campo dell’Atalanta segna un momento difficile per il Milan che si allontana sempre di più dalle posizioni di vertice. E nel vortice delle polemiche finiscono tutti a cominciare da Fonseca: “Trovo intollerabile – dice Fabrizio – che una squadra costretta a recuperare mille punti da tutte le squadre che stanno davanti, entri in campo come l’ultima delle provinciali per portare a casa un misero punticino. La mentalità vincente di Fonseca”. E c’è chi allarga ancora di più il campo. “L’Atalanta è 12 punti avanti a noi perché ha un allenatore più preparato, una rosa costruita meglio, dei dirigenti più preparati, una società con una visione strategica”.

Ma a finire nel mirino dei tifosi ci sono che gli interpreti in campo con Emerson Royal e Theo Hernandez che finiscono sulla “lavagna dei cattivi”: il primo per una marcatura sbagliata in occasione del gol di Lookman, il secondo perché da tempo in un calo di prestazioni e che ora sta vivendo anche una delicata vicenda extra campo.

La Penna nel mirino dei tifosi

La prestazione del Milan non è piaciuta ai tifosi che hanno giudicato troppo conservativo l’atteggiamento nel secondo tempo del match ma anche gli episodi arbitrali per molti hanno avuto un ruolo chiave. Il gol di De Ketelaere con il contatto dubbio con Theo è sicuramente quello che ha fatto arrabbiare di più: “I nostri nemici non sono gli avversari. I nostri nemici sono le immagini che andiamo a rivedere dopo un episodio e fischiano sempre contro. E siamo stanchi”.

C’è anche chi fa riferimento al gol annullato al Venezia contro l’inter: “Quindi il gol del Venezia a San Siro era da annullare mentre questo di De Ketelaere era buono, siamo alle solite”. Ma non c’è solo il gol del belga: “Pasalic che tira una stecca a Pulisic, costringendolo a uscire, neanche giallo. Stasera l’Aia sta dando il meglio di sé”, dice Luca.

Gli attacchi a De Ketelaere

Una partita sfortunata per il Milan che per 80 minuti ha tenuto testa e bene alla squadra di Gasperini. Tanti i motivi per arrabbiarsi dopo un risultato negativo e alla fine nel calderone delle polemiche finiscono praticamente tutti, a cominciare da Charles De Ketelaere. Lunedì scorso era stato Zaniolo a beccarsi lo sfogo social dei tifosi della Roma, stavolta tocca al belga. “Ma questo che problemi ha? Esulta in faccia alla curva ed è troppo fastidioso. Ricordati che la Sud ti ha sempre supportato nonostante sembrassi più un comodino che un calciatore”. Anche Orlando la pensa allo stesso modo: “Lo abbiamo sostenuto oltre l’impossibile e ora ci ripaga in questo modo“.