Pagelle Atalanta-Milan 2-1: la vendetta di De Ketelaere tra le proteste, eroe Lookman, male Theo, Pulisic ko

Top e flop della partita Atalanta-Milan, valevole per la 15a giornata di serie A 2024/2025: l'ex De Ketelaere segna e fa infuriare Fonseca. Nono successo di fila e vetta per Gasp

E sono nove. L’Atalanta vince in zona Cesarini contro il Milan, centra il nono successo di fila in campionato, mette la freccia sul Napoli e conquista la cima della classifica. Ad aprire le danze al Gewiss Stadium èl ‘ex dal dente avvelenato di De Ketelaere. La risposta dei rossoneri porta la firma di Morata, al secondo gol consecutivo in campionato dopo quello con l’Empoli. Ma nel finale ci pensa Lookman.

Atalanta-Milan: subito un gol annullato

È subito spettacolo al Gewiss Stadium di Bergamo. Pronti, via e Pulisic impegna Carnesecchi. Poi Ederson si rende protagonista di un’azione di sfondamento in stile rugby, arriva sul fondo e pesca Pasalic che spara alto da pochi passi.

Al 6′ gol annullato al Milan: lancio in profondità di Emerson Royal per Morata, che salta seco Hien e insacca. Ma non c’è neppure bisogno del Var: lo spagnolo era partito in netta posizione di fuorigioco.

La vendetta di CDK tra le proteste rossonere

L’impressione è che il gol – da una parta o dall’altra – sia nell’aria. E, infatti, il match si sblocca all’11’: punizione dalla sinistra di De Roon, stacco imperioso del grande ex De Ketelaere, scaricato dopo un solo anno dal Milan, e palla alle spalle di Maignan.

Il gol scatena le proteste dei rossoneri e in particolare di Fonseca: il tecnico portoghese chiede un fallo per una presunta di spinta del belga ai danni di Theo Hernandez, ma La Penna non torna sui suoi passi.

Sgasato di Leao e tap in Morata. Ma Pulisic va ko

Si viaggia a mille all’ora al Gewiss. Il Milan resta sul pezzo nonostante lo svantaggio e al 23′ acciuffa il pareggio. Sale in cattedra Leao, che innesta il turbo bruciando Bellanova: il portoghese serve Morata e lo spagnolo è lesto nell’anticipare Hien e trafiggere Carnesecchi.

Al 36′ tegola per Fonseca: Pulisic è costretto ad alzare bandiera bianca dopo uno scontro di gioco con Pasalic, al suo posto entra Loftus-Cheek.

L’Atalanta vince nel finale con Lookman: e sono 9

Nella ripresa succede poco nonostante i cambi. Sembra una partita destinata a finire 1-1, ma all’87’ l’Atalanta si riporta avanti sugli sviluppi di un corner: spizzata di Kolasinac e tap in di Lookman, che fa esplodere il Gewiss.

Nona vittoria di fila per la scatenata squadra di Gasperini, che si prende anche la vetta momentanea della classifica.

Le pagelle dell’Atalanta

Carnesecchi 6: Non si lascia sorprendere da Pulisic: attento.

Non si lascia sorprendere da Pulisic: attento. Djimsiti 6: L’albanese non sfigura considerando che dalle sue parti staziona Leao (dal 76′ Kossounou : sv).

L’albanese non sfigura considerando che dalle sue parti staziona Leao (dal 76′ : sv). Hien 5,5: Soffre l’esperienza di Morata, che lo beffa due volte: nella prima circostanza è graziato dal fuorigioco dello spagnolo, nella seconda è costretto a prendere la targa al 7 rossonero.

Soffre l’esperienza di Morata, che lo beffa due volte: nella prima circostanza è graziato dal fuorigioco dello spagnolo, nella seconda è costretto a prendere la targa al 7 rossonero. Kolasinac 6,5: L’ex Arsenal fa valere la sua stazza per imporsi sugli avversari.

L’ex Arsenal fa valere la sua stazza per imporsi sugli avversari. Bellanova 5,5: Che brutto cliente, Leao. Il portoghese lo brucia nell’azione che porta al pareggio del Milan.

Che brutto cliente, Leao. Il portoghese lo brucia nell’azione che porta al pareggio del Milan. Ederson 6,5: A inizio partita s’inventa un’azione di sfondamento nell’area rossonera degna d’un carro armato, ma poi Pasalic spreca. Lì in mezzo il brasiliano è un gigante.

A inizio partita s’inventa un’azione di sfondamento nell’area rossonera degna d’un carro armato, ma poi Pasalic spreca. Lì in mezzo il brasiliano è un gigante. De Roon 6,5: L’olandese continua a collezionare bonus al fantacalcio: suo il delizioso assist, direttamente su punizione, per il gol di CDK. Prezioso il lavoro svolto sul connazionale Reijnders.

L’olandese continua a collezionare bonus al fantacalcio: suo il delizioso assist, direttamente su punizione, per il gol di CDK. Prezioso il lavoro svolto sul connazionale Reijnders. Ruggeri 6: Bene sulla corsia mancina, ma arriva poche volte al cross (dal 92′ Scalvini: sv).

Bene sulla corsia mancina, ma arriva poche volte al cross (dal 92′ sv). Lookman 7,5: Quando ha la palla tra i piedi, la sensazione è che possa creare sempre pericoli alla retroguardia meneghina. La rete, la pesantissima rete del 2-1 è il giusto premio alla sua partita (dal 90′ Brescianini : sv).

Quando ha la palla tra i piedi, la sensazione è che possa creare sempre pericoli alla retroguardia meneghina. La rete, la pesantissima rete del 2-1 è il giusto premio alla sua partita (dal 90′ : sv). Pasalic 5,5: Gli capitano due chance importanti, ma le spreca per mancanza di freddezza (dal 76′ Samardzic : 6).

Gli capitano due chance importanti, ma le spreca per mancanza di freddezza (dal 76′ : 6). De Ketelaere 7: Bocciato dopo una sola stagione a Milano, dimostra ancora una volta quanto si siano sbagliati i rossoneri. E quanto aveva avuto ragione Maldini nel volerlo fortemente portare in Italia (dal 76′ Retegui: 6).

Le pagelle del Milan

Maignan 6,5: Nel finale un gran riflesso su Lookman e poi su Retegui.

Nel finale un gran riflesso su Lookman e poi su Retegui. Emerson Royal 5: Non sfigura per gran parte del match, ma poi si perde Lookman che non perdona.

Non sfigura per gran parte del match, ma poi si perde Lookman che non perdona. Thiaw 6: Prova senza sbavature del tedesco: ordinato.

Prova senza sbavature del tedesco: ordinato. Gabbia 6,5: Si rende protagonista di un gran salvataggio in scivolata: sempre più una certezza per il Diavolo.

Si rende protagonista di un gran salvataggio in scivolata: sempre più una certezza per il Diavolo. Theo Hernandez 5: De Ketelaere lo sovrasta in occasione dell’1-0. Male anche sul gol del raddoppio.

De Ketelaere lo sovrasta in occasione dell’1-0. Male anche sul gol del raddoppio. Fofana 5,5: Più volte ‘mangiato’ da Ederson: in sofferenza.

Più volte ‘mangiato’ da Ederson: in sofferenza. Reijnders 5,5: Dopo aver segnato tre gol negli ultimi 180 minuti, l’olandese torna su livelli più umani. Tampinato da De Roon, non è sempre lucido nelle scelte.

Dopo aver segnato tre gol negli ultimi 180 minuti, l’olandese torna su livelli più umani. Tampinato da De Roon, non è sempre lucido nelle scelte. Musah 5,5: Regala la punizione da cui arriva il vantaggio orobico (dal 92′ Chukwueze : sv).

Regala la punizione da cui arriva il vantaggio orobico (dal 92′ : sv). Pulisic 6: Scalda subito i guantoni di Carnesecchi, poi è costretto ad abbandonare il rettangolo verde dopo uno scontro con Pasalic. Fonseca trema e incrocia le dita (dal 38′ Loftus-Cheek: 6).

Scalda subito i guantoni di Carnesecchi, poi è costretto ad abbandonare il rettangolo verde dopo uno scontro con Pasalic. Fonseca trema e incrocia le dita (dal 38′ 6). Leao 6,5: L’accelerazione e l’assist per Morata fotografano le potenzialità di un calciatore che potrebbe essere un campionissimo se trovasse continuità di rendimento.

L’accelerazione e l’assist per Morata fotografano le potenzialità di un calciatore che potrebbe essere un campionissimo se trovasse continuità di rendimento. Morata 6,5: Secondo gol consecutivo in campionato per lo spagnolo, che sta finalmente iniziando a carburare dopo un avvio di stagione in sordina (dal 78′ Abraham: sv).

