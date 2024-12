Milan, Fonseca non si salva neanche dopo il "set" al Sassuolo: le critiche per il mancato ingresso di Camarda

Il Diavolo vince e diverte contro il Sassuolo ma non accontenta tutti. C'è chi mette in discussione la gestione dei cambi del tecnico portoghese.

Esordio col botto del Milan in Coppa Italia. I rossoneri hanno infatti schiantato per 6-1 il Sassuolo centrando agevolmente la qualificazione per i quarti di finale di un torneo che non vincono da ben 21 anni. Insomma, gli ingredienti per essere soddisfatti almeno per una sera ci sono davvero tutti. Eppure neanche questo basta a Paulo Fonseca per mettere d’accordo tutti, detrattori inclusi. L’accusa mossa nei confronti del tecnico portoghese stavolta è il mancato ingresso del baby talento Camarda.

Tutto bello ma per Camarda non c’è spazio

“Posso dire solo cose buone” ha spiegato Paulo Fonseca al termine della partita, complimentandosi con i suoi ragazzi anche per la gestione delle risorse. D’altra parte sabato c’è l’Atalanta che rappresenta una bella gatta da pelare. Non lo è, invece, Francesco Camarda giovane di belle speranze che ha soltanto 16 anni. C’è chi moriva dalla voglia di vederlo in campo: desiderio disatteso dal tecnico portoghese che si è giocato 4 sostituzioni ad inizio ripresa e poi ha scelto Bartesaghi come ultimo slot.

Tanti cambi ma Abraham dura 90 minuti

La partita ha avuto una storia piuttosto chiara. Dopo 23 minuti era di fatto finita, tra chi ha spento la TV e chi ha resistito nella speranza di poter vedere qualche giocatore che fin qui ha avuto meno spazio. Il Sassuolo ha facilitato il computo del Milan mettendo in campo diverse riserve. In attacco Tammy Abraham ha monopolizzato il minutaggio, senza lasciare scampoli a nessuno. L’ingresso con l’Empoli aveva acceso i riflettori su Camarda che ha esordito a novembre 2023 ed è a caccia del primo gol.

I commenti social: altri attacchi a Fonseca

E i cambi sono finiti nel mirino della critica dei social, implacabili contro Fonseca anche in una serata come questa. “Poteva convocare pure Zeroli e mettere lui anziché mettere Pulisic. Scelta insensata onestamente“, scrive un utente. Ancor più incisivo un altro commento che tira in ballo proprio Camarda: “Ma la gestione di Camarda che gioca titolare a Cagliari e non entra un minuto stasera qualcuno me la spiega? Per bruciarti un cambio col portiere che Sportiello non gioca mai e poteva fare benissimo 90 minuti“.

Chiudiamo con un altro post di un tifoso pure bello pepato: “Contro il Sassuolo doveva lasciare fuori dall’inizio leao Reijnders fofana, ma siccome ha paura e deve andare sempre controcorrente per far parlare di sè fa queste cagate. Dopo Theo leao maignan Pavlovic il problema ora è Camarda“.

