Pagelle Milan-Sassuolo 6-1: Chukwueze scatenato, Reijnders al solito. Gloria pure per Calabria

Show rossonero alle porte della sfida con la temibile Atalanta. La gara di Coppa Italia si decide nei primi 23 minuti di gioco.

Tutto facile per il Milan negli ottavi di Coppa Italia contro il Sassuolo. I rossoneri liquidano la pratica già nei primi 23 minuti di gioco quando si portano sul 4-0 con i gol di Chukwueze (doppietta), Reijnders e Leao. Nella ripresa, forte del risultato, Fonseca inizia la girandola di cambi che porta il risultato complessivo sul 6-1. Trova gloria pure Calabria poco prima di Abraham. Nel mezzo tra i due c’è il sigillo di Mulattieri utile solo per la soddisfazione del calciatore. Prossimo avversario del Diavolo: Roma o Samp.

Le scelte di Fonseca e Grosso

Fonseca è alla ricerca dell’equilibrio perfetto. Da un lato c’è l’Atalanta che è imminente con una classifica da sistemare al più presto. Dall’altro c’è una competizione che può essere una boccata d’aria e rappresentare l’occasione per mettere un trofeo in bacheca. Così il turnover è ragionato, senza rinunciare a due perni come Fofana e Reijnders. Per il Sassuolo, primo in Serie B, è un antipasto di ciò che vorrebbe essere il suo futuro. Nel 4-3-3 di Grosso Mulattieri è la punta centrale con Volpato e Antiste ai lati.

Partenza sprint del Diavolo

Il Milan è in condizione e approccia la partita nella maniera giusta. Abraham segna ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Ma è il segnale che il gol è in arrivo: a sbloccarla ci pensa quindi Chukwueze che raccoglie un meraviglioso assist di Reijnders. Poco dopo tocca all’olandese mettersi in proprio per il 2-0 e quindi ancora all’esterno nigeriano per il tris. Trova gloria anche Leao con i neroverdi completamente passivi in fase difensiva.

La girandola di cambi rossonera nella festa del gol

Come era prevedibile – complice il punteggio – il Diavolo cambia ben 4 uomini ad inizio ripresa. Ciò che rimane è invariato è però lo spirito del team rossonero che continua a giocare come se nulla fosse accaduto. Per questo arriva il 5-0 a firma di Calabria e più tardi anche quello di Abraham. Nel mezzo tra i due c’è un pizzico di gloria anche per Mulattieri che entra nel tabellino dei marcatori. E qui finisce la partita, con qualificazione mai in bilico e un Milan bello e convincente.

Le pagelle del Milan

Sportiello 6 Una volta viene chiamato in causa, con la conclusione di Volpato e non sembra irreprensibile. (Dal 46′ Torriani 5,5 Dispiace dargli un voto negativo ma c’è l’errore sulla rete di Mulattieri).

Una volta viene chiamato in causa, con la conclusione di Volpato e non sembra irreprensibile. (Dal 46′ Dispiace dargli un voto negativo ma c’è l’errore sulla rete di Mulattieri). Calabria 6,5 Dalle sue parti c’è Chukwueze che si prende la scena. Il capitano sa attendere il suo momento e la pazienza lo premia col gol del 5-0.

Dalle sue parti c’è Chukwueze che si prende la scena. Il capitano sa attendere il suo momento e la pazienza lo premia col gol del 5-0. Tomori 6 I richiami di Fonseca sono continui, a testimonianza di una fiducia da ritrovare. Gare come quella di oggi aiutano in tal senso. Una sola ingenuità che poteva costar caro.

I richiami di Fonseca sono continui, a testimonianza di una fiducia da ritrovare. Gare come quella di oggi aiutano in tal senso. Una sola ingenuità che poteva costar caro. Pavlovic 6,5 Anche il serbo ha perso punti nelle gerarchie rossonere. Bello e provvidenziale il recupero su Mulattieri.

Anche il serbo ha perso punti nelle gerarchie rossonere. Bello e provvidenziale il recupero su Mulattieri. Terracciano 5,5 Dalle sue parti Antiste sfonda due volte ed in entrambe va al bersaglio. Il voto forse è eccessivamente penalizzante, considerata anche l’entità della vittoria, ma il giocatore nel complesso non ha convinto. Becca anche un giallo evitabile.

Dalle sue parti Antiste sfonda due volte ed in entrambe va al bersaglio. Il voto forse è eccessivamente penalizzante, considerata anche l’entità della vittoria, ma il giocatore nel complesso non ha convinto. Becca anche un giallo evitabile. Fofana 6,5 Meno illuminante del compagno di reparto ma garantisce una discreta sostanza a metà campo. (Dal 46′ Musah 6 Entra col piglio giusto).

Meno illuminante del compagno di reparto ma garantisce una discreta sostanza a metà campo. (Dal 46′ Entra col piglio giusto). Reijnders 7,5 E’ in un momento magico. Gli gira tutto alla perfezione. (Dal 65′ Bartesaghi 6 Entra che la partita è finita, mette comunque minuti preziosi nelle gambe tra i big).

E’ in un momento magico. Gli gira tutto alla perfezione. (Dal 65′ Entra che la partita è finita, mette comunque minuti preziosi nelle gambe tra i big). Chukwueze 7,5 Primo pallone toccato e lo lascia sfilare ingenuamente in fallo laterale. Ma non è un presagio di sventura, tutt’altro. Il nigeriano è carico e determinato anche sotto porta come forse mai si era visto.

Primo pallone toccato e lo lascia sfilare ingenuamente in fallo laterale. Ma non è un presagio di sventura, tutt’altro. Il nigeriano è carico e determinato anche sotto porta come forse mai si era visto. Loftus-Cheek 7 Probabilmente è il giocatore che ci mette più voglia di tutti in campo. Corre e rincorre, distribuisce anche palloni giusti sul fronte offensivo. (Dal 46′ Pulisic 6,5 Anche oggi ci mette lo zampino con la traversa che propizia la rete di Calabria).

Probabilmente è il giocatore che ci mette più voglia di tutti in campo. Corre e rincorre, distribuisce anche palloni giusti sul fronte offensivo. (Dal 46′ Anche oggi ci mette lo zampino con la traversa che propizia la rete di Calabria). Leao 7 Anche le sue leziosità stavolta diventano giustificabili. Perché quando è servita la sostanza ce l’ha messa eccome. (Dal 46′ Okafor 6,5 Confeziona l’assist per Abraham).

Anche le sue leziosità stavolta diventano giustificabili. Perché quando è servita la sostanza ce l’ha messa eccome. (Dal 46′ Confeziona l’assist per Abraham). Abraham 7 Segnano tutti tranne me? L’inglese non ci sta e nella ripresa piazza il guizzo. Per la verità aveva segnato anche nel primo tempo ma il gol gli era stato annullato per fuorigioco di Leao.

Top e flop del Sassuolo

Mulattieri 6,5 Rimane sul pezzo per tutta la partita nonostante scorra via in modo drammatico. Così facendo riesce se non altro a trovare una piccola soddisfazione col gol.

Rimane sul pezzo per tutta la partita nonostante scorra via in modo drammatico. Così facendo riesce se non altro a trovare una piccola soddisfazione col gol. Antiste 6,5 Segna nel primo tempo (annullato) e serve l’assist per Mulattieri.m

Segna nel primo tempo (annullato) e serve l’assist per Mulattieri.m Volpato 6 Nella sciagura generale è uno dei pochi a fare qualcosina. Dato il contesto può anche bastare.

Nella sciagura generale è uno dei pochi a fare qualcosina. Dato il contesto può anche bastare. Paz 4 Paz lo ha fatto diventare Leao con i suoi dribbling. Il laterale colombiano non lo prende mai.

Paz lo ha fatto diventare Leao con i suoi dribbling. Il laterale colombiano non lo prende mai. Pieragnolo 5 Tutta la difesa del Sassuolo è da horror. Anche l’altro terzino fa terribile fatica con Chukwueze.

Tutta la difesa del Sassuolo è da horror. Anche l’altro terzino fa terribile fatica con Chukwueze. Odenthal 5 Ha la colpa di spalancare al Diavolo le porte con l’errore sul primo gol.

