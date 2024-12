Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Stadio Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori20:10 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta di Milan-Sassuolo, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa!20:10

Il Milan è reduca dalla vittoria per 3-0 in campionato contro l'Empoli, mentre il Sassuolo arriva dallo 0-2 sulla Reggiana!20:11

Formazione MILAN (4-2-3-1): Sportiello - Calabria, Tomori, Pavlović, Terracciano - Fofana, Reijnders - Chukwueze, Loftus-Cheek, Leão - Abraham.20:11

Formazione SASSUOLO (4-3-3): Satalino - Paz, Odenthal, Muharemović, Pieragnolo - Iannoni, Obiang, Caligara - Volpato, Mulattieri, Antiste. 20:12

Panchina Milan: Raveyre, Torriani; Bartesaghi, E. Royal, Gabbia, Jiménez, Thiaw; Musah, Pulisic; Camarda, Morata, Okafor. 20:12

Panchina Sassuolo: Moldovan, A. Russo; Miranda, Missori, Toljan; Boloca, D'Andrea, Ghion, Kumi, Thorstvedt; Berardi, Laurienté, Moro, Pierini, F. Russo.20:13

Le scelte di Fonseca: Leao titolare con Loftus Cheek e Chukwueze alle spalle di Abraham. Giocano Tomori e Pavlovic in difesa con Calabria e Terracciano sulle corsie lateralli. In porta spazio a Sportiello.20:14

Le scelte di Grosso: solo panchina per Laurientè e Berardi, così come per Thorstvedt. Giocano Volpato e Antiste nel tridente ai lati di Mulattieri. In mediana Obiang coadiuvato da Iannoni e Caligara.20:14

Milan e Sassuolo si sono affrontati solo una volta in Coppa Italia, il 13 gennaio 2015 al Meazza, con i rossoneri che hanno vinto 2-1 negli ottavi di finale grazie alle reti di Giampaolo Pazzini e Nigel de Jong (Nicola Sansone in gol per i neroverdi).20:15

Il Sassuolo ha segnato 33 gol in 22 partite contro il Milan in campionato e solo contro il Genoa (35) ha fatto meglio in Serie A; la media di 1.5 gol subiti a partita contro i neroverdi è la seconda più alta per i rossoneri contro una singola avversaria affrontata più di 10 volte nel massimo campionato (1.6 contro l’Alessandria).20:15

1' Inizia il primo tempo di MILAN-SASSUOLO!21:01

3' Milan subito pericoloso con una combinazione tra Leao ed Abraham, al tiro però ci arriva Loftus Cheek di sinistro: Satalino però si supera con un grande intervento.21:04

6' Il copione del match è chiaro fin dai primi minuti: il Milan conduce il possesso, il Sassuolo tenta di colpire in contropiede.21:08

9' Lancio lungo per Leao che stoppa e serve Abraham, bravo a battere Satalino: l'assistente però ferma tutto per fuorigioco del portoghese.21:11

11' Bella progressione palla al piede di Loftus Cheek che si presenta al limite dell'area e tira di destro: la palla termina però fuori a lato.21:12

12' GOL! MILAN-Sassuolo 1-0! Rete di Samuel Chukwueze! Splendido passaggio di Reijnders che premia il taglio di Chukwueze: il nigeriano dinanzi a Satalino colpisce il palo, ma si fa trovare pronto sul tapin e sigla il vantaggio rossonero.



15' Timida reazione del Sassuolo che decide di continuare a seguire il proprio copione: il Milan si difende con ordine e insiste nel dominio del possesso.21:19

17' GOL! MILAN-Sassuolo 1-0! Rete di Tijjani REIJNDERS! Grande spunto di Leao, ben fermato però dalla difesa del Sassuolo: sulla respinta Reijnders lascia però partire una conclusione di destro di prima intenzione che fulmina letteralmente Satalino.



