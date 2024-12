Milan, Reijnders e l’esultanza speciale: cosa vuol dire quella X: la storia dell’ex cassiere del market

Una delle armi migliori del team di Fonseca è proprio il centrocampista olandese. Dalla dura gavetta alla gloria, la storia del talento rossonero

Non tutto ha girato alla perfezione in questa prima versione di Milan targato Paulo Fonseca. Poi però c’è lui, Tijani Reijnders, che è uno dei volti più belli di questi mesi tra le montagne russe rossonere. Già 6 reti in 17 presenze complessive per il centrocampista del Diavolo, uno degli acquisti più azzeccati dal club in questi anni. Per diventare giocatore il ragazzo di Zwolle è dovuto passare anche attraverso sacrifici, lavorando anche in un supermercato. Oggi segna, si diverte ed esulta con quella X che ha un significato speciale.

Reijnders e il nome per l’idolo del papà: Babangida

Tijani Reijnders è arrivato al Milan ereditando la maglia lasciata libera da Sandro Tonali. Per acquistare l’olandese classe 1988 il Diavolo sborsò 19 milioni di euro più 4 di bonus. Oggi il centrocampista ne vale 30 secondo Transfermarkt ma sembrano anche pochi considerando il rendimento attuale del giocatore. Che alle spalle ha una bella storia da raccontare, a partire dal nome che deriva dall’idolo di suo papà Tijani Babangida, attaccante nigeriano transitato anche per l’Olanda nel corso della sua carriera.

Da magazziniere a professionista: l’escalation dell’olandese

Che Reijnders diventasse un calciatore era praticamente scontato. Il papà regalava a lui e suo fratello 5o euro ogni due tiri in porta per avvicinarli a quella che era la sua grande passione. Così sia Tijani che Elano sono oggi professionisti. Ma per arrivare in alto bisogna partire sempre dal basso: fino al 2018 il centrocampista ha svolto diverse mansioni per la catena Aldi. Così il milanista ricorda quell’esperienza formativa: “Ho lavorato come magazziniere, riempiendo gli scaffali e come cassiere. Guadagnavo poche centinaia di euro. Di recente ho parlato con la mia famiglia di questo contrasto e siamo giunti alla conclusione che questa fase mi ha fatto molto bene. Ho visto entrambi lati della medaglia“.

La fatica per realizzare il sogno e il significato della X

Da ragazzo Reijnders veniva considerato un po’ piccolo: per questo motivo il Twente lo scartò. “Ho dovuto aspettare molto tempo per questo – racconta il milanista-. A volte il dubbio mi ha colpito, ma grazie alla mia famiglia unita sono riuscito a superarlo. Anch’io mi vedo come un ritardatario, ma ho finalmente realizzato il mio sogno d’infanzia. Non ci pensi molto spesso, ma in certi momenti ti rendi conto che il sogno si è avverato“. Oggi segna con una maglia prestigiosa addosso ed esulta con una X che è una dedica al figlio Xavién.