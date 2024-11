Milan, Reijnders illumina San Siro nella nebbia: l’olandese vero leader per Fonseca

L’olandese continua a crescere, con la doppietta d’autore all’Empoli eguaglia il numero di reti segnate nello scorso anno in serie A e si propone come il vero uomo chiave dei rossoneri

Tijjani Reijnders sempre più decisivo per il Milan: con la splendida doppietta all’Empoli in un San Siro immerso nella nebbia l’olandese ha già raggiunto il numero di gol segnati lo scorso anno in serie A, confermandosi fondamentale per il gioco della squadra di Fonseca.

Milan, la doppietta nella nebbia di Reijnders

C’è la nebbia a San Siro, ma la scarsa visibilità non sembra essere un problema per Tijjani Reijnders: l’olandese vede benissimo la porta, come dimostra la doppietta d’autore all’Empoli nel 3-0 rifilato dal Milan ai toscani. Un uno-due d’autore: splendida girata in area nel primo tempo per il 2-0, entusiasmante coast-to-coast con tiro sotto le gambe del povero Ismajli per il tris rossonero.

Milan, per Reijnders numeri da leader

Due reti che permettono a Reijnders di eguagliare già alla 14a giornata il record personale di gol della scorsa serie A: sono 3 i centri dell’olandese, già a segno in campionato nell’1-0 al Monza dello scorso 2 novembre. Se si allarga la panoramica alla Champions League, l’impatto di Reijnders diventa davvero impressionante: il centrocampista ha 3 gol anche sul palcoscenico europeo, per un bottino complessivo di 6 reti in 17 incontri stagionali col Milan. E nelle ultime 7 partite Reijnders è stato trascinante, mettendo in fila una doppietta col Brugge, il gol al Monza, il gol al Real Madrid, l’assist fantascientifico per Leao col Cagliari e, oggi, la doppietta all’Empoli.

Una striscia impressionante per un giocatore che Fonseca utilizza da centrocampista puro e che dunque sta dimostrando di saper sfruttare al massimo, con qualità e personalità, le occasioni che gli capitano, anzi che si procura grazie alle sua capacità d’inserimento alle spalle di punte e trequartisti.

Milan, Reijnders il migliore della serie A per i tifosi

Reijnders è quindi il vero punto di riferimento per Fonseca in mezzo al campo, ma probabilmente anche il rossonero più amato dai tifosi del Milan. “Reijnders è il migliore del mondo!”, esulta Bruce su X: il suo è un commento esagerato, da tifoso, ma fotografa bene il rapporto creatosi tra l’olandese e il tifo rossonero. “Era forte già l’anno scorso, ora è sbocciato in zona gol. Giocatore determinante”, aggiunge Mefisto. “Partita clamorosa di Reijnders!”, esulta MrMassy. “Con Barella è il miglior centrocampista della serie A”, scrive Jeremias. “Tijjani Reijnders è il giocatore di Serie A con più classe, col secondo a chilometri di distanza”, il parere di Gabriele.