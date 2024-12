Pagelle Bologna-Monza 4-0: Castro devastante, Orsolini gol e infortunio, Petagna e Maric in ombra

Il Bologna batte il Monza e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia: a segno Pobega, Orsolini, Dominguez e Castro (anche due assist). Ora una tra Atalanta e Cesena

Il Bologna accede ai quarti di finale di Coppa Italia eliminando senza grossi problemi un brutto Monza: 4-0 per gli uomini di Italiano. Gara in discesa già nel primo tempo, con l’uno-due firmato da Pobega e Orsolini (che poi si infortuna). Nella ripresa arriva il terzo gol ad opera di Dominguez (sostituto di Orsolini), che serve l’assist a Castro per il poker rossoblù. Ai quarti i felsinei affronteranno la vincente di Atalanta-Cesena.

Bologna-Monza, la chiave della partita

Sin dalle battute iniziali, il Bologna sembra averne di più rispetto a un Monza altalenante e messo male in difesa. Dopo tre minuti dal fischio d’inizio, Castro scappa via a Izzo, ma Pizzignacco si oppone. Al 9′, Iling Junior va via a mezza difesa brianzola, ma da posizione angolata, anziché appoggiare a Ferguson e Orsolini messi meglio in area di rigore, preferisce calciare, sbagliando completamente la conclusione, terminata sopra la traversa.

Dopo un nuovo intervento di Pizzignacco su Orsolini (ma l’eventuale gol sarebbe stato annullato per fuorigioco), il Bologna rifila due ceffoni al Monza e vince la partita: al 32′, Orsolini lavora un buon pallone per Castro, che l’appoggia all’indietro per il siluro di Pobega dai venti metri. Sinistro imprendibile per Pizzignacco, comunque sulla traiettoria. Tre minuti dopo i felsinei raddoppiano: ripartenza condotta da Castro, che imbuca per Orsolini bravo a superare Pizzignacco con un un delizioso lob. Sul tiro, l’attaccante si infortuna ed è costretto al cambio.

Nesta sostituisce Vignato con Mota Carvalho nell’intervallo, ma è il Bologna a partire meglio nella ripresa, sfiorando il 3-0 con Ferguson e Iling Junior. Il Monza non si vede mai e becca pure il terzo gol: Iling Junior taglia l’area con un assist rasoterra e pesca Dominguez sul palo opposto. L’argentino è protagonista sul gol del 4-0 di Castro, che fa saltare Izzo e col destro infila Pizzignacco all’angolino. Già in clima campionato, nel finale piovono insulti dalla Curva per Thiago Motta e la Juventus.

Bologna, top e flop

Castro 8 – Irride Izzo e vola via verso la porta del Monza, fermato solo dalla parata di Pizzignacco. Due assist per lui: intelligente l’appoggio all’indietro per il sinistro vincente di Pobega, precisa l’imbucata che manda in porta Orsolini, per il 2-0. Sfiora il pallone crossato da Iling Junior e favorisce la zampata di Dominguez, poi decide che deve far gol e trova l’angolo giusto per il 4-0.

Dominguez 7,5 – Entra a freddo al posto di Orsolini, carbura nella ripresa facendosi trovare pronto sull’assist rasoterra di Iling Junior a tagliare l’area del Monza. Gran giocata per il poker di Castro, a cui serve un passaggio illuminante.

Orsolini 7 – Sempre nel vivo delle azioni offensive, innesca quella che porta al gol di Pobega. Poi, servito da Castro, con un morbido “scavetto” beffa Pizzignacco in uscita, ma sul tiro sente tirare il flessore della coscia sinistra ed è costretto a uscire.

Pobega 7 – Non si vede molto nella prima mezz’ora, poi sblocca il risultato con un siluro mancino dai venti metri che piega le mani a Pizzignacco.

Casale 6,5 – Attento in marcatura, lavora di fisico su Petagna annullandolo per tutta la partita. Non commette sbavature, neppure col risultato al sicuro.

Lucumì 6,5 – Un muro insuperabile. Ottima l’intesa con Casale, assieme cancellano qualsiasi velleità monzese, chiudendo la partita in scioltezza.

Holm 6,5 – Lascia andare la gamba e sulla fascia destra è particolarmente ispirato nel primo tempo. Birindelli prova a sfidarlo sulla corsa, ma non gli lascia scampo.

Iling Junior 6 – Un delitto quel tiro alle stelle dopo aver seminato mezza difesa del Monza. Ignora Ferguson e Orsolini in un tre contro uno rovinato da una conclusione maldestra. Vorrebbe spaccare il mondo e farsi perdonare, ma spesso si incaponisce col pallone tra i piedi. Si riscatta parzialmente con l’assist a Dominguez.

Monza, top e flop

Ciurria 6 – Qualche buona giocata, prova a innescare la manovra offensiva, ma in pochi lo seguono. Utile nei ripiegamenti difensivi, nel correre in aiuto a D’Ambrosio.

Colombo 6 – Il capitano della Primavera brianzola fa bella figura in una pessima serata per il Monza. Personalità nella giocata e negli interventi nonostante la giovane età. Una delle poche note liete per Nesta.

Petagna 5 – Impalpabile nel primo tempo, finisce nelle grinfie di Casale e non riesce mai a creare pericoli, anche perché poco servito e mal supportato.

Maric 5 – Ci si ricorda di lui soltanto al 12′ della ripresa, quando tocca malissimo un pallone crossato dalla bandierina e spreca una potenziale buona occasione.

Vignato 5 – Non trova la giusta posizione in campo, defilato sulla sinistra non incide e tiene in gioco Orsolini sul gol del 2-0. Non rientra in campo dopo l’intervallo.

Izzo 4,5 – Avvio shock e prosieguo pure peggiore: si fa sorprendere da Castro con una marcatura soft che quasi costa un gol. Mal posizionato sulle reti di Orsolini e Dominguez, salta a vuoto sulla finta di Castro e aggrava il bilancio di una serata da dimenticare.

Bologna-Monza, la pagella dell’arbitro Ferrieri Caputi

Il risultato largo l’aiuta in una partita corretta e semplice da gestire. Lascia correre sul contatto tra Valoti e Holm in area bolognese e sulla ripartenza i rossoblù raddoppiano con Orsolini. Il Var le dà ragione, in quanto è il centrocampista a colpire il piede del difensore del Bologna. Voto: 6,5.

