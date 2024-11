Monza-Milan, le polemiche per il gol annullato a Dany Mota e la clamorosa decisione dei tifosi rossoneri: il motivo

Episodio molto curioso quello avvenuto nel corso del primo tempo della partita tra Monza e Milan, intorno al 10’ infatti una grande parte del settore ospitato dai tifosi rossoneri si svuota

Un episodio destinato a far discutere. I tifosi del Milan hanno preso una decisione molto singolare e dopo circa 10 minuti dall’inizio del match hanno cominciato ad abbandonare il settore di stadio che li ospitava per la gara sul campo del Monza. Ma è successo davvero tanto nella prima parte di partita con un gol annullato ai brianzoli destinato a far discutere.

Il gol annullato a Dany Mota

Il primo episodio chiave del match arriva intorno al 7’, il Monza comincia molto bene riuscendo a mettere subito in difficoltà la formazione di Paulo Fonseca e arriva anche il gol che sblocca il match. In area di rigore Djuric riesce a fare da sponda per l’arrivo al rimorchio di Dany Mota che con una conclusione perfetta riesce a battere Maignan. Feliciani però ferma subito tutto e annulla il gol per una trattenuta di Bondo su Theo Hernandez a inizio azione. Il Var conferma la decisione del direttore di gara.

Monza-Milan: tutte le emozioni del match

La clamorosa decisione dei tifosi rossoneri

Come se non bastassero le proteste in campo con un Nesta particolarmente nervoso per la decisione di Feliciani, succede qualcosa di particolare anche sugli spalti. I tifosi del Milan, infatti, cominciano intorno al 10’ ad abbandonare la porzione di settore dello stadio a loro dedicata. Lo fanno praticamente in silenzio e senza cori o senza lasciar capire fino in fondo le loro motivazioni. E sui social che arriva un mezzo chiarimento, i tifosi del Milan infatti avrebbero deciso di lasciare lo stadio perché all’esterno non è stato permesso l’accesso a circa 50 esponenti della curva Sud arrivati a Monza senza biglietto.

Le proteste sui social

Sui social arrivano però le proteste delle “altre”, le avversarie del Milan con i tifosi dell’Inter in particolar modo che si scagliano contro la decisione di Feliciani. “Il gol annullato al Monza è da ergastolo per l’arbitro che va arrestato immediatamente”, scrive Emanuele. Mentre c’è chi prova a fare ironia: “Era talmente regolare il gol del Monza che per protesta i tifosi stano lasciando lo stadio”. Ma sui social ci sono anche i tifosi del Milan a protestare ma contro la decisione della Sud di lasciare lo stadio: “Incredibile che la Curva del Milan esca per solidarietà nei confronti di qualche individuo a cui è stato negato l’accesso allo stadio. A questi del Milan non interessa niente”.