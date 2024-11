Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: U-Power Stadium

Città: Monza

Capienza: 18658 spettatori

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Monza-Milan, gara valida per la giornata numero 11 del campionato di Serie A.20:09

Derby lombardo all'U-Power Stadium dove i padroni di casa del Monza ospitano il Milan per quello che è, dall'approdo in A dei biancorossi, sempre un appuntamento speciale per l'amministratore delegato Adriano Galliani, storico ex-dirigente rossonero. Entrambe le squadre non sembrano attraversare un momento di forma eccelsa dato che, nelle ultime tre, hanno ottenuto una vittoria a testa, coi brianzoli che hanno però incamerato un punto in più rispetto ai meneghini. Il bilancio in A vede il Milan avanti per tre vittorie ad una, riusciranno gli uomini di Fonseca a fare poker? Lo sapremo dalle 20.45 in avanti.20:25

Dirige il match Feliciani con Bercigli e Perrotti ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Mariani mentre nella sala VAR della vicina Lissone ci sono Serra e Maresca.20:21

FORMAZIONE UFFICIALE MONZA: 3-4-2-1 per gli uomini di Nesta, tra vari ex della serata. Turati - Izzo, Marì, A. Carboni - Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos - Maldini, Mota - Djuric. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Caprari, Birindelli, Maric, Valoti, Pessina, D'Ambrosio, Postiglione, Vignato, Ciurria.20:30

FORMAZIONE UFFICIALE MILAN: 4-2-3-1 per i rossoneri. Maignan - Terracciano, Thiaw, Pavlovic, Hernandez - Fofana, Reijnders - Chukwueze, Pulisic, Okafor - Morata. A disposizione: Sportiello, Torriani, Calabria, Loftus-Cheek, Leao, Emerson Royal, Tomori, Camarda, Musah, Abraham.20:30

Nesta recupera Bondo dopo la squalifica e lo schiera dal primo minuto nei due in mezzo al campo dove c'è da segnalare la panchina per capitan Pessina, al suo posto gioca Bianco. Rientra dal 1' anche Maldini che agirà con Mota alle spalle di Djuric. Nei tre di difesa torna invece Izzo, al posto di D'Ambrosio, con Marì e Carboni, altra novità rispetto alla sconfitta con l'Atalanta. Non c'è riposo invece sulle fasce con Pereira e Kyriakopoulos chiamati agli straordinari.20:33

In casa Milan da notare la panchina di Leao con Fonseca che gli preferisce Okafor nel trio con Pulisic e Chukwueze alle spalle di Morata. Rientrano invece Hernandez e Reijnders dalla squalifica che prendono il proprio posto sulla sinistra e in mezzo al campo. Con l'olandese c'è ancora una volta Fofana. Davanti a Maignan c'è la conferma per Thiaw e Pavlovic mentre a destra la sorpresa è Terracciano e non Calabria al posto di Emerson Royal.20:36

E' tutto pronto all'U-Power Stadium dove si attende solo il fischio d'inizio di Feliciani.20:39

Si comincia!20:45

Chukwueze prova l'imbucata in area per Morata, Pablo Marì è ben posizionato e interviene sul pallone mandandolo in fallo laterale.20:46

3' Ancora Chukwueze protagonista, il nigeriano si accentra dalla destra e calcia col mancino. La sua conclusione viene deviata e finisce debolmente tra le braccia di Turati.20:48

4' Lancio lungo per Reijnders, Izzo se la cava di esperienza sull'olandese. Poi il Monza mette il naso nel campo avversario per la prima volta con un cross di Kyriakopoulos che finisce tra le mani di Maignan.20:49

5' Più Milan che Monza in questi primissimi minuti, senza però particolari sussulti negli ultimi sedici metri.20:50

7' GOL ANNULLATO! Sponda di Djuric per Dany Mota che batte Maignan col mancino potente da dentro l'area. Feliciani però annulla per una trattenuta di Bondo su Hernandez in avvio di azione.20:53

9' Prova a rispondere il Milan dopo il rischio corso in precedenza ma l'azione termina con un fuorigioco di Chukwueze.20:54

12' Daniel Maldini guadagna caparbiamente un punizione un passo fuori dall'area rossonera. Posizione centrale e dunque molto pericolosa per il Milan.20:57

13' OCCASIONE MONZA! Maldini centra la barriera col destro, Kyriakopoulos calcia col mancino sulla ribattuta col pallone che sibila alla sinistra di un immobile Maignan. Biancorossi a un passo dal vantaggio.20:58

16' ANCORA MONZA! Trova tanto spazio il Monza nel campo rossonero, Pedro Pereira pesca Maldini liberissimo in area ma l'ex di turno calcia incredibilmente fuori col destro di prima intenzione.21:01

17' Prova la reazione il Milan con Morata che gestisce il pallone al limite dell'area monzese e prova l'assist per Chukwueze, la comunicazione viene interrotta da Pablo Marì.21:02

18' Terracciano a terra in area di rigore dopo una lieve trattenuta, Feliciani lascia correre mentre Turati recupera palla in uscita bassa.21:03

19' Izzo sovrasta Morata di testa nel campo rossonero, Feliciani fischia però fallo al difensore biancorosso che si era aiutato molto con le braccia per arrivare a colpire il pallone di testa.21:04

19' Altra palla persa da Morata in area avversaria, lo spagnolo poi commette anche fallo su Carboni che stava facendo ripartire l'azione biancorossa.21:05

20' OCCASIONE MILAN! Pablo Marì sbaglia l'uscita in verticale, Morata apre a sinistra per Okafor che si mangia il vantaggio con un piatto destro molto debole da ottima posizione. Turati blocca in due tempi al centro della propria porta.21:06