Pagelle Monza-Milan 0-1: decisivo Reijnders, gara di sacrificio per Morata, spreca Maldini

Top e flop della sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A: rete annullata a Dani Mota dopo otto minuti, scricchiola ancora la retroguardia rossonera

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Il Milan ritrova il sorriso dopo il ko contro il Napoli, imponendosi di misura all’U-Power Stadium contro il Monza. Gara non brillante per gli uomini di Fonseca, ma sufficiente per portare a casa i tre punti grazie alla rete di Reijnders nel primo tempo. Resta a mani vuote il Monza di Nesta, alla sua prima sfida da allenatore contro i rossoneri.

Monza-Milan, il racconto del match

Subito brivido per il Milan, dopo otto minuti di gioco con il gol di Dany Mota, poi annullato per un precedente fallo di Bondo su Theo Hernandez. Da lì, il Monza prende fiducia, trascinato da uno scatenato Maldini, che prima guadagna una punizione al limite e poi spreca un’occasione preziosa su assist di Pedro Pereira.

I rossoneri appaiono in difficoltà, poco incisivi sotto porta e traballanti in difesa. Monumentale Maignan che salva i suoi, respingendo un’incornata pericolosa di Pedro Pereira. Nell’avanzare dei minuti, resta minaccioso sulle fasce il Monza e, nel finale, il solito Maldini colpisce un palo, sebbene la posizione di fuorigioco di Djuric vanifica l’azione. Nonostante le difficoltà, sono gli uomini di Fonseca a sbloccare il match. I rossoneri colpiscono in contropiede contro un Monza disunito, con la rete di Reijnders che porta i suoi in vantaggio all’intervallo.

Nella ripresa, il Monza fatica a uscire e a mantenere ordine in difesa, lasciando più spazio al Milan, che guadagna controllo sul match approfittando anche alla stanchezza dei brianzoli. I rossoneri si fanno pericolosi con Theo Hernandez e il subentrato Leao. Il Monza tenta una reazione con D’Ambrosio, ma è decisiva la lettura difensiva proprio del francese. Finale in affanno per i padroni di casa, nonostante Nesta abbia reso l’assetto più offensivo e la gara termina sullo 0-1 per il Milan.

La Curva Sud abbandona il settore ospiti Al 12′ del primo tempo tra Monza e Milan, il settore ospiti si è parzialmente svuotato: non si tratta di una protesta, ma della conseguenza del divieto d’ingresso imposto a una parte dei tifosi. In segno di solidarietà, il cuore della Curva Sud ha deciso di abbandonare lo stadio.

Clicca qui per rivivere tutti i momenti salienti di Monza-Milan

Monza, top e flop

Dany Mota 6: Trova la rete con un buon inserimento, ma il gol viene annullato per un fallo precedente di Bondo. Vivace. ( 20′ st Vignato 6: Con l’ingresso di Leao, Nesta vuole forze fresche)

Trova la rete con un buon inserimento, ma il gol viene annullato per un fallo precedente di Bondo. Vivace. ( Con l’ingresso di Leao, Nesta vuole forze fresche) Bianco 6: Ennesima prestazione di qualità per il classe 2002.

Ennesima prestazione di qualità per il classe 2002. Maldini 5.5: Partita speciale e intensa. Intraprendente, guadagna subito una punizione da posizione interessante, ma spreca una grande occasione servita da Pedro Pereira.

Partita speciale e intensa. Intraprendente, guadagna subito una punizione da posizione interessante, ma spreca una grande occasione servita da Pedro Pereira. Kyriakopolous 5.5: Prestazione solida, con spunti interessanti nel corso del primo tempo. Perde una palla cruciale che innesca il contropiede del Milan per il gol del vantaggio.

Clicca qui per rivedere tutti i risultati stagionali del Monza

Milan, le pagelle

Maignan 6.5: Magic Mike si fa trovare pronto quando chiamato in causa. Che riflesso sul colpo di testa di Pereira!

Magic Mike si fa trovare pronto quando chiamato in causa. Che riflesso sul colpo di testa di Pereira! Terracciano 5.5: Prestazione al di sotto della sufficienza, non offre particolari garanzie. (43′ st Calabria ng)

Prestazione al di sotto della sufficienza, non offre particolari garanzie. Thiaw 6: Inizio confuso e incerto in difesa, ma cresce lentamente nel corso della gara.

Inizio confuso e incerto in difesa, ma cresce lentamente nel corso della gara. Pavlovic 6: Difesa del Milan in difficoltà, e lui fatica a trovare stabilità. Anche lui migliora con il passare dei minuti.

Difesa del Milan in difficoltà, e lui fatica a trovare stabilità. Anche lui migliora con il passare dei minuti. Hernandez 6: Quando si accende, è un pericolo costante sulla fascia. L’ingresso di Leao lo sprona ulteriormente. Bella diagonale difensiva su D’Ambrosio.

Quando si accende, è un pericolo costante sulla fascia. L’ingresso di Leao lo sprona ulteriormente. Bella diagonale difensiva su D’Ambrosio. Fofana 6: Gara solida e senza sbavature. Prestazione di sostanza.

Gara solida e senza sbavature. Prestazione di sostanza. Reijnders 7: Torna dalla squalifica e decide il match con un gol di testa.

Torna dalla squalifica e decide il match con un gol di testa. Chukwueze 6: Il più vivace in avanti. Spinge con qualche buona incursione e orchestra il contropiede che porta al vantaggio. Si sacrifica tanto anche in fase di non possesso. (35′ st Loftus-Cheek ng)

Il più vivace in avanti. Spinge con qualche buona incursione e orchestra il contropiede che porta al vantaggio. Si sacrifica tanto anche in fase di non possesso. Pulisic 6.5: Rischia con un intervento al limite dell’area su Maldini. Suo il cross in area nell’azione del gol dello 0-1. Con la sua intelligenza tattica fa sempre la differenza. (43′ st Musah ng)

Rischia con un intervento al limite dell’area su Maldini. Suo il cross in area nell’azione del gol dello 0-1. Con la sua intelligenza tattica fa sempre la differenza. Okafor 5.5: Disattento in marcatura su Maldini, rischia di concedergli un gol. Manca di cattiveria sotto porta e spreca un’occasione a tu per tu col portiere del Monza. ( 17′ st Leao 6: Terza panchina consecutiva, ma entra subito in partita, portando vivacità e nuove idee. Travolgente, spreca la chance di chiudere definitivamente la pratica Monza)

Disattento in marcatura su Maldini, rischia di concedergli un gol. Manca di cattiveria sotto porta e spreca un’occasione a tu per tu col portiere del Monza. ( Terza panchina consecutiva, ma entra subito in partita, portando vivacità e nuove idee. Travolgente, spreca la chance di chiudere definitivamente la pratica Monza) Morata 6: Poco incisivo in area e impreciso sul colpo di testa servito da Chukwueze, che poteva sfruttare meglio. Si distingue per il sacrificio, offrendo un supporto prezioso per la squadra.

Clicca qui per rivedere tutti i risultati stagionali del Milan