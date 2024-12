Bove, Fiorentina-Inter quando si recupera? Spunta prima data utile, il precedente col Bologna

L'ultimo caso di malore in campo si verificò per N'Dicka della Roma alla Dacia Arena contro l'Udinese. Come funzionerà ora per Fiorentina-Inter?

Quando verrà recuperata Fiorentina-Inter e cosa dice il regolamento di Serie A per quanto riguarda il minutaggio mancante? E’ il minuto 17′ quando al Franchi cala all’improvviso il silenzio, e non per il gol annullato dal VAR a Lautaro. Edoardo Bove, classe 2002, si rialza dopo aver allacciato gli scarpini ma crolla improvvisamente sotto gli occhi di compagni e avversari. Il primo ad accorgersene è Dumfries che richiama l’attenzione di tutti. Tra volti sconvolti e lacrime dei presenti per l’accaduto, l’arbitro Doveri dichiara il match sospeso. Le ipotesi delle date di recupero del match e gli aggiornamenti sulle condizioni di Bove.

Bove, Fiorentina-Inter: ipotesi sul recupero del match

Il match Fiorentina-Inter, sospeso al 17° minuto a causa del malore accusato dal centrocampista Edoardo Bove, dovrà essere completato con la disputa dei 73 minuti rimanenti. Al momento, Bove è ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale di Careggi, cosciente ma sedato. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita, ma l’episodio ha scosso profondamente giocatori e tifosi.

Serie A, Fiorentina-Inter: possibili date di recupero

Il calendario fitto delle due squadre rende improbabile un recupero a breve termine. Le prime finestre utili sembrano essere a febbraio 2025, nella settimana tra il 9 e il 16. Tutto dipende dalle competizioni europee: Fiorentina e Inter dovranno attendere i rispettivi piazzamenti in Conference League e Champions League per sapere se saranno libere in quei giorni.

In un curioso intreccio di calendario, il ritorno di Fiorentina-Inter è già previsto a Milano il 9 febbraio 2025. Se il recupero della partita sospesa fosse fissato poco dopo, le due squadre si affronterebbero due volte in pochi giorni. Sull’argomento recupero si è espresso anche Marotta che ha avallato la scelta di completare la gara Fiorentina-Inter in un altro momento.

Serie A, come funziona regolamento su recupero gara?

Come da regolamento della Serie A, il match riprenderà esattamente dal minuto in cui è stato interrotto. Situazioni simili si sono verificate in passato, come in Udinese-Roma della scorsa stagione, interrotto per un malore a Ndicka.

Entrambe le squadre dovranno portarsi avanti per lungo tempo con una classifica “incompleta” e un asterisco accanto al loro punteggio. Per l’Inter, questa condizione evoca ricordi poco piacevoli: il recupero contro il Bologna nella stagione 2021-2022 risultò decisivo nella corsa scudetto, favorendo il Milan.