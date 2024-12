Malore Bove, Marotta dopo il rinvio di Fiorentina-Inter: “Siamo una comunità”. Le reazioni dal mondo del calcio

Il mondo del calcio e non solo si stringe attorno a Edoardo Bove, colpito da un malore in occasione di Fiorentina-Inter. Marotta: "Rinvio scelta spontanea, siamo una comunità"

Tutto il mondo del calcio e non solo si è stretto attorno a Edoardo Bove, trasportato d’urgenza in ospedale dopo essere stato colpito da un malore che gli ha fatto perdere i sensi nel primo tempo di Fiorentina-Inter. Dal compagno di squadra David De Gea a quelli che solo per pochi minuti oggi sono stati i suoi avversari come Denzel Dumfires e Lautaro Martinez, passando per le società di Serie A, tra cui la Roma, sua ex-squadra.

Belle parole anche del presidente dei nerazzurri, che dopo l’ufficialità del rinvio della partita si è presentato ai microfoni di Sky Sport per mandare un messaggio di vicinanza al giocatore, alla sua famiglia e alla Fiorentina, ricordando come il calcio in primis sia una comunità, che in questi casi si scopre sempre molto vicina.

La reazione dell’amico Cobolli e dei giocatori di Fiorentina e Inter

Tra le prime reazioni social al malore di Edoardo Bove si è registrata quella del suo caro amico tennista Flavio Cobolli, che attraverso una storia Instagram ha condiviso una foto di loro due assieme anticipata da una schermata nera con la scritta “Forza amico mio” accompagnata da un cuore.

Immediata anche la reazione di David De Gea, in campo al momento del malore di Bove che su X ha scritto “Dio ti prego”. I messaggi di supporto a Bove sono ovviamente arrivati anche da quelli che oggi per pochi minuti sono stati i suoi avversari come Lautaro Martinez, Denzel Dumfries, Auriel Bisseck, Kristian Asslani, Federico Dimarco e non solo, che, ognuno sul proprio profilo – e con leggere variazioni -, hanno scritto “Forza Edoardo”.

Tra i giocatori che hanno dedicato un pensiero a Bove anche Mario Balotelli, che in una storia Instagram ha scritto “Prego di rivederti così al più presto. Ti abbraccio forte” e Ismael Bennacer, che invece su X ha postato “Tutti i miei pensieri vanno a Edoardo Bove, sperando sia stato solo uno spavento”.

I messaggi della Lega e delle società di Serie A

Oltre ai giocatori anche la Serie A ha voluto mostrare la propria vicinanza al classe 2002, con la Lega che ha condiviso una foto del giocatore con scritto “Forza Edo. Siamo con te!”. Dello stesso tenore anche i messaggi delle società del massimo campionato italiano come Napoli, Verona, Juventus, Milan, Lazio e non solo. Tra i più sentiti forse il post X della Roma, sua ex squadra, che ha scritto “Uno di noi, siamo tutti con te. Forza Edo!”.

Marotta: “Vicini alla famiglia e alla Fiorentina. Siamo una comunità”

Poco dopo l’ufficialità del rinvio di Fiorentina-Inter in seguito al malore che ha colpito Bove, il presidente dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, ha voluto mandare un messaggio di vicinanza alla famiglia del giocatore e alla società viola, spiegando anche come in queste situazioni la scelta di non riprendere a giocare sia sempre scontata:

“I dirigenti della Fiorentina e l’allenatore sono andati in ospedale con il giocatore. Io ho parlato con Daniele Pradè poco fa e sono qui per dare una vicinanza da parte dell’Inter e credo di tutto il mondo calcistico, alla famiglia e chiaramente alla Fiorentina. Il rinvio è stata una scelta spontanea da parte di tutti i protagonisti.

Siamo una comunità e quando accadono queste situazioni emotivamente negative è normale che si prendano decisioni in questo senso visto che tutti i giocatori, sia i nostri che i loro, e l’arbitro erano emotivamente coinvolti quindi, ripeto, è stata una decisione spontanea davanti a un fatto che ci auguriamo non sia gravissimo. Questo era ciò che volevo dire perché mi sembra corretto. Sarà la Fiorentina stessa a definire la situazione, io ci tenevo a portare il mio pensiero ripeto. Nel nome all’Inter, dei miei giocatori, dell’allenatore, dello staff, di tutti e del mondo del calcio”.

Marotta sul rinvio delle altre partite e il recupero di Fiorentina-Inter

Marotta ha poi specificato che non si era ancora parlato dell’eventualità di rinviare anche le altre partite, ne tantomeno di quando si potrebbe recuperare il match tra Fiorentine e Inter: “Non abbiamo ancora discusso sul rinvio delle altre partite. La concentrazione al momento è sul fatto che un ragazzo di 22 anni è stato male e quindi sulla sua salute, con la speranza che possa venirne fuori bene, poi da domani valuteremo bene quelle che sono le situazioni e direi legate all’eventuale recupero, ma al momento non abbiamo assolutamente affrontato questo tema”.

Applausi per Bove prima dell’inizio di Lecce-Juventus

Bel gesto anche quello andato in scena allo stadio Via del Mare prima dell’inizio del match tra Lecce e Juventus, con le due società e le tifoserie che hanno dedicato un lungo applauso a Bove per dimostrare tutta la loro vicinanza al giovane calciatore della Fiorentina.