Bove in terapia intensiva, la Fiorentina e l'ospedale Careggi: "Calciatore in sedazione, esclusi danni acuti"

La nota del club Viola e dell'azienda ospedaliera del capoluogo toscano: escluse conseguenze a carico del sistema nervoso centrale e cardio respiratorio.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Arrivano gli attesi aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di Edoardo Bove, il centrocampista della Fiorentina colpito da malore al 17′ del match contro l’Inter al Franchi. A informare sullo stato di salute del giovane mediano, passato in Viola dalla Roma proprio nel corso dell’ultima campagna trasferimenti estiva, è stata una nota congiunta diffusa dal club toscano e dall’azienza ospedaliera Careggi, dove Bove è ricoverato in terapia intensiva.

Fiorentina-Inter, paura al Franchi: che è successo a Bove

Il calciatore, subito dopo il malore – si stava allacciando le scarpe, ha fatto qualche passo e poi si è accasciato al suolo, tra lo sgomento di compagni e avversari che hanno subito richiamato l’attenzione dell’arbitro e dei sanitari – è stato soccorso sul prato del Franchi. C’è stato qualche attimo di tensione tra i calciatori della Fiorentina, preoccupati per le condizioni del compagno, e gli infermieri del mezzo: che in realtà non potevano entrare in campo e prelevare Bove, perché in quel momento c’era in azione lo staff medico della Viola.

Il malore, la corsa in ambulanza e l’arrivo in ospedale

Una volta salito sul mezzo, Bove ha ripreso progressivamente a respirare da solo. Poi è stato portato in ospedale e trasferito immediatamente in terapia intensiva. Le notizie giunte dal nosocomio, dopo un vertiginoso viavai di indiscrezioni, rumors e voci di varia natura, sono state via via più rassicuranti. Fino al bollettino diffuso dalla Fiorentina e dalla stessa struttura ospedaliera, che ha fatto chiarezza sulle condizioni del giovane calciatore.

La nota congiunta della Fiorentina e dell’ospedale Careggi

Ecco come sta Bove: “ACF Fiorentina e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara Fiorentina-Inter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. Il calciatore viola è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso ed i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Edoardo Bove sarà rivalutato nelle prossime 24 ore”.

La Fiorentina (e non solo) al fianco di Bove

Bove non è solo in ospedale, naturalmente. Subito una delegazione della Fiorentina l’ha raggiunto nella struttura, poi sono arrivati alla spicciolata diversi compagni. Notevoli anche le manifestazioni d’affetto e di vicinanza sul web, da parte dei tifosi viola ma anche di altri club e dei loro sostenitori. Bisognerà attendere il pomeriggio-sera di lunedì per avere ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dell’ex Roma, ma rispetto alla grande paura vissuta in diretta – allo stadio e in tv – l’atmosfera adesso è “relativamente” più distesa.