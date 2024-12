Bologna-Venezia, moviola: due rigori contro in un’ora, il gesto che ha fatto scattare Di Francesco

La prova dell’arbitro Massimi al Dall’Ara nell’anticipo di serie A analizzato ai raggi X, il fischietto di Termoli ha ammonito due giocatori

Dopo 7 partite dirette nelle prime 15 giornate di Serie A di due anni fa, Luca Massimi, la scelta per Bologna-Venezia, era stato sospeso nel dicembre del 2023 dal designatore Gianluca Rocchi. Il fischietto di Termoli pagò le diverse decisioni sbagliate nella sfida del 10 dicembre tra Frosinone e Torino, terminata 0-0. Dopo 5 partite arbitrate in Serie B, l’AIA lo riammise in A ma Rocchi lo ha sempre utilizzato poco, preferendo designarlo in B. Vediamo come se l’è cavata ieri al Dall’Ara nel debutto stagionale in A.

I precedenti di Massimi con Bologna e Venezia

Sei erano gli incroci con i lagunari, con un bilancio di tre vittorie, un pari e due sconfitte, quattro con i felsinei (due vittorie, un pari e una sconfitta).

L’arbitro ha ammonito 2 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Colarossi con Santoro IV uomo, Ghersini al Var e Mazzoleni all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: Sverko, Busio e il tecnico Di Francesco

Bologna-Venezia, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi di Bologna-Venezia. Al 19′ Ndoye scappa via sull’out di destra, tiene alle spalle Haps e poi lo aggira quasi sulla linea di fondo per entrare in area. L’esterno del Venezia trattiene per la maglia l’avversario e il direttore di gara assegna il penalty, confermato dopo il check del Var e realizzato dallo stesso Ndoye. Al 26′ giallo per Sverko che ferma una ripartenza del Bologna. Al 29′ altro giallo, stavolta per Busio per proteste.

Al 44′ rimessa assegnata al Bologna, non convintissimo il Venezia con Moro che stuzzica la panchina lagunare, scattano tutti in piedi e Massimi ammonisce per proteste Di Francesco. Al 67′ Idzes per liberare il pallone scalcia Dallinga in area, l’arbitro lascia correre ma viene richiamato all’OFR dal Var e concede il secondo penalty al Bologna: stavolta è Orsolini a segnare dagli 11 metri. Dopo 6′ di recupero Bologna-Venezia finisce 3-0.