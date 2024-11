Grazie per aver seguito la diretta di Bologna-Venezia 3-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A Enilive 2024-25. 22:44

90'+6' FINISCE QUI. Bologna-Venezia 3-0. Triplice fischio di Massimi e il Dall'Ara può festeggiare un'altra vittoria dei rossoblù. Doppietta per Ndoye, autore di 1-0 (su penalty) e 3-0, gol del 2-0 siglato da Orsolini su rigore.22:40

90'+2' DOMINGUEZ VICINO AL 4-0. Ennesima ripartenza del Bologna, con Dallinga che lavora bene da boa per poi aprire a sinistra sull'argentino. Dominguez si accentra, entra in area e calcia col mancino sul primo palo. Palla sull'esterno della rete, soltanto l'illusione del gol per i tifosi bolognesi. 22:37

90' Ci saranno cinque minuti di recupero in questo secondo tempo tra Bologna e Venezia. Partita che ormai ha pochissimo da "raccontare". 22:35

87' Altra transizione veloce del Bologna, non conclusa in rete soltanto perché Dallinga ci mette troppo a cercare l'assist in orizzontale per il movimento sul secondo palo di un compagno. Orsolini ancora protagonista, avviando questa azione. 22:33

85' CAMBIO VENEZIA. Pohjanpalo richiamato in panchina, al suo posto ecco ora Antonio Raimondo.22:30

85' Rossoblù che vogliono chiudere questa gara restando quasi sistematicamente nella metà campo avversaria. Venezia totalmente alle corde, con Di Francesco che prepara comunque due sostituzioni. 22:30

83' ENTRA PURE DOMINGUEZ. Fuori, dopo standing ovation del pubblico del Dall'Ara, Ndoye, decisivo in questo match. Subentra dalla panchina Benjamin Dominguez. 22:29

83' CAMBIO BOLOGNA. Fuori tra gli applausi Odgaard, dentro Kacper Urbański. Saranno però due le sostituzioni per i padroni di casa in questo frangente.22:28

81' SKORUPSKI VOLA. Cross di Candela dalla destra, Pohjanpalo gira splendidamente col destro al volo e già pregusta il gol ma il numero uno del Bologna risponde con un volo plastico in bello stile. 22:27

80' Dieci minuti più recupero al termine di questo Bologna-Venezia. Rossoblù in vantaggio 3-0 e già pronti a festeggiare la quinta vittoria in campionato. 22:24

77' Il Bologna è imbattuto in questa Serie A nelle quattro partite disputate dopo l’impegno in Champions League. La formazione di Italiano ha conquistato 10 punti in gare di questo tipo, frutto di tre vittorie (contro Monza, Cagliari e Roma) e un pareggio (vs Parma). 22:22

75' DOPPIO CAMBIO VENEZIA. Oltre a Crnigoj, spazio anche per Giorgio Altare. Gli lascia il posto Sverko, peraltro ammonito nel primo tempo.22:20

75' ESCE YEBOAH. Non ce la fa il numero 10 del Venezia, costretto al campo. Subentra Domen Crnigoj al suo posto. 22:20

73' Orsolini devastante. Altra sfuriata del numero sette rossoblù, che imbecca Dallinga e gli spiana la strada per il poker. L'attaccante spara però addosso a Stankovic. 22:19

71' GOL! BOLOGNA-Venezia 3-0! Rete di Dan Assane Ndoye. Moro recupera palla sulla trequarti avversaria e lancia nello spazio Orsolini, il quale arriva quasi sul fondo per poi ricamare col passaggio in orizzontale. In mezzo all'area piccola sbuca Ndoye per il tocco sottoporta che vale il tris rossoblù.



69' GOL! BOLOGNA-Venezia 2-0! Rete di Riccardo Orsolini. Trasformazione centrale ma potente, Stankovic si butta alla sua destra e non può intervenire. Raddoppio dei rossoblù e sesto gol in questa Serie A per Orsolini.



68' ALTRO RIGORE PER IL BOLOGNA. Massimi viene richiamato al monitor e assegna il penalty: decisivo il contatto tra Idzes e Dallinga, col difensore del Venezia che ha calciato letteralmente la gamba dell'avversario. 22:13

66' STANKOVIC PROTAGONISTA. Altro contropiede dei padroni di casa, con Orsolini che lancia Odgaard in profondità ma il numero 21 si fa murare la conclusione ravvicinata. Poi proteste per un contatto in area tra Dallinga e Idzes.22:12

66' Subito uno squillo di Orsolini. Lancio lungo per l'attaccante, che stoppa benissimo in posizione defilata, si accentra e, dal limite, prova il sinistro a girare: conclusione centrale, blocca Stankovic. 22:11

64' ENTRA PURE DALLINGA. Doppia sostituzione quindi per i rossoblù, visto che Castro viene rimpiazzato dall'attaccante dei Paesi Bassi.22:10

64' CAMBIO BOLOGNA. Karlsson lascia spazio a Riccardo Orsolini, ma non è l'unica mossa tattica di mister Italiano.22:09

62' Il Venezia fatica tremendamente non solo a creare occasioni da gol, ma anche soltanto a proporsi sulla trequarti avversaria o chiamare Skorupski a qualche intervento. Bologna invece sempre alla ricerca del 2-0 che forse chiuderebbe il match. 22:07

60' A terra pure Yeboah, colpito sul tallone sinistro. Karlsson prova la botta dal limite ma, anziché trovare il pallone, colpisce in pieno (involontariamente) l'avversario. Necessario l'intervento dello staff sanitario veneziano. 22:05

58' STANKOVIC DICE NO A ODGAARD. Venezia in assoluta difficoltà, il Bologna tenta il colpo del ko. Percussione del danese che, dal limite, calcia forte col sinistro trovando però la respinta di pugno del portiere ospite. 22:03

56' Bologna che sembra aver alzato nuovamente il proprio ritmo offensivo, alla ricerca di un secondo gol per chiudere anzitempo questa partita. Gli ospiti pagano invece un assetto tattico ancora imperfetto dopo i cambi. 22:01

54' KARLSSON SI DIVORA IL 2-0. Break del Bologna, col numero 10 che riceve in area e, da posizione defilata, può incrociare col sinistro. Conclusione però troppo debole, Stankovic ringrazia e blocca a terra. 22:00

54' Il Bologna è una delle quattro squadre - con Lazio, Fiorentina e Juventus - a non avere ancora perso in casa in questo torneo (una vittoria, quattro pareggi); soltanto due volte nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) i felsinei sono rimasti imbattuti nelle prime sei partite interne di un campionato di Serie A: nel 2002/03 (sei vittorie) e nel 2010/11 (tre successi, tre pari).21:59

53' CAMBIO VENEZIA. Duncan non ce la fa a proseguire, al suo posto entra così John Yeboah Zamora. Altra sostituzione offensiva per mister Di Francesco, con Busio che arretra sulla linea di centrocampo.21:58

52' Duncan riaccusa dolore al ginocchio sinistro, già sofferente per un contatto di gioco nel primo tempo. Altro cambio obbligato in questa sfida, stavolta per il Venezia. 21:57

50' SOSTITUZIONE PER IL BOLOGNA. De Silvestri rientra direttamente negli spogliatoi, al suo posto subentra Emil Alfons Holm.21:55

48' De Silvestri esce dal campo camminando sulle sue gambe, ma sorretto dallo staff sanitario del Bologna. Cambio obbligato per mister Italiano, che sfortuna per il terzino italiano. 21:53

47' De Silvestri a terra dolorante dopo uno scontro di gioco con Oristanio. Il terzino rossoblù è stato colpito sul tallone d'Achille dai tacchetti dell'avversario: colpo del tutto involontario, ma già pronto il cambio per il Bologna. 21:52

46' SI RIPARTE. Fischio di Massimi e manovrano i padroni di casa. Nessun cambio tra le file dei rossoblù.21:51

46' CAMBIO VENEZIA. Eccola la prima mossa di mister Di Francesco: richiamato in panchina Haps, spazio ora a Mikael Egill Ellertsson.21:50

Considerando le ammonizioni di Busio e Sverko, ma anche la situazione di svantaggio, non è utopistico pensare che Di Francesco possa cambiare qualcosa al rientro dagli spogliatoi. Discorso diverso invece per i rossoblù, finora padroni del gioco e avanti 1-0. 21:37

Padroni di casa avanti nel punteggio in una partita finora comunque equilibrata. Venezia che non ha mai impegnato Skorupski, pur rendendosi pericoloso (specie con Oristanio). Bologna che, oltre al penalty, ha creato comunque più reali occasioni da rete. 21:36

45'+2' FINE 1° TEMPO. Bologna-Venezia 1-0. Dopo 47' di gara, recupero incluso, decide il rigore trasformato da Ndoye al 21'.21:34

45' Ci sarà un minuto di recupero nel primo tempo di Bologna-Venezia. Rossoblù che chiudono in avanti questa prima metà di gara qui al Dall'Ara. 21:32

44' Di Francesco molto adirato con Moro. Il tecnico del Venezia protesta e viene contenuto dal suo staff, ma Massimi opta comunque per il cartellino giallo. Non è chiaro il motivo di questa reazione da parte del tecnico ospite. 21:32

42' ODGAARD SFIORA IL 2-0. Errore di Nicolussi Caviglia al limite dell'area bolognese, i padroni di casa partono in contropiede con Castro e concludono l'azione col danese. Sinistro dal limite che sfiora il palo alla destra di Stankovic. 21:30

39' Venezia che ora fatica ad arrivare nell'ultimo terzo di campo avversario, offrendo contestualmente troppo spesso il fianco a potenziali ripartenze dei felsinei. Pohjanpalo punto di riferimento in avanti, sebbene un po' troppo isolato adesso. 21:28

37' Ci prova Miranda. Discesa del terzino sinistro rossoblù, che calcia da posizione defilata e chiama così Stankovic a una parata plastica ma comunque agevole. Bologna alla ricerca del 2-0 per mettere in ghiaccio questa partita. 21:24

36' Il Bologna non segnava un gol nel primo tempo al Dall’Ara contro il Venezia in Serie A da sette partite: l’ultima volta risaliva peraltro al dicembre 1949, quando i felsinei ne realizzarono addirittura quattro (6-1 il risultato finale).21:23

34' Ndoye fattore a 360°. Non soltanto per il rigore trasformato, ma anche perché c'è il suo zampino in tutte le potenziali occasioni del Bologna. Qui prova a lanciare in profondità Castro, Stankovic legge però bene e spazza di piede con un'uscita tempestiva. 21:22

32' 63% di possesso palla per il Bologna, che ha concesso davvero poco finora nel primo tempo e, di converso, ha colpito alla prima vera occasione utile. Zero tiri in porta invece per gli ospiti, a tratti comunque pericolosi. Intanto Duncan è rientrato in campo. 21:20

30' A terra Duncan. Il calciatore del Venezia si tiene il ginocchio destro ed è necessario l'intervento dello staff sanitario. Scontro involontario con Odgaard, il quale non ha invece riportato nessun problema fisico. 21:18

29' AMMONITO BUSIO. Massimi estrae un altro cartellino: il numero sei del Venezia protesta troppo a lungo per una precedente decisione arbitrale e viene così ammonito. 21:17

28' Bologna che trova adesso tanti spazi in ripartenza, perché la squadra allenata da Di Francesco spinge tanto in attacco ma soffre centralmente nel contenere le transizioni dei padroni di casa. 21:15

26' AMMONITO SVERKO. Ndoye gli prende il tempo e prova a scappare sulla fascia destra, obbligando l'avversario alla trattenuta. Primo cartellino estratto dal direttore di gara. 21:14

25' OCCASIONE PER IL VENEZIA. Oristanio devastante nella fuga sull'out di destra, saltando due avversari per poi entrare in area e servire a rimorchio al centro un compagno. Nicolussi Caviglia arriva scoordinato sull'invito del compagno e calcia altissimo col destro in corsa. 21:12

23' Il Bologna ha perso solo una delle ultime nove sfide contro il Venezia disputate nel girone di andata in Serie A, inclusa però l’ultima del novembre 2021 (0-1 in casa). I rossoblù avevano vinto le precedenti tre sfide giocate nel girone di andata contro il club veneto.21:10

21' GOL! BOLOGNA-Venezia 1-0! Rete di Dan Assane Ndoye. Rigore calciato bene dal numero 11 rossoblù, che spiazza Stankovic e firma il primo gol personale in questa Serie A 2024-25. Bel gesto di Castro, che ha lasciato il penalty al compagno.



Guarda la scheda del giocatore Dan Ndoye21:08

19' RIGORE PER IL BOLOGNA. Ndoye scappa via sull'out di destra, tiene alle spalle Haps e poi lo aggira quasi sulla linea di fondo per entrare in area. L'esterno del Venezia trattiene per la maglia l'avversario e il direttore di gara, Massimi, assegna il penalty. Attenzione però al check del VAR...21:06

17' ODGAARD SBAGLIA DAVANTI A STANKOVIC. Altro bel cross dalla sinistra per il Bologna, l'attaccante danese sbuca nell'area piccola e impatta col piattone destro al volo, senza però trovare lo specchio della porta difesa da Stankovic. 21:05

16' NDOYE PERICOLOSO. Gran cross di Karlsson dalla sinistra, la difesa del Venezia respinge al limite dove sbuca il numero 11 rossoblù. Ndoye salta secco un avversario entrando in area, arriva quasi sul fondo e incrocia col destro. Tiro che attraversa tutta l'area piccola senza alcuna deviazione dei compagni. 21:04

14' Ritmi non altissimi e sfida per ora bloccata. Venezia che non rinucia a giocare e non si rintana nella sua metà campo, Bologna che lavora però meglio nella gestione del possesso palla. 21:01

12' Il Bologna ha subito almeno un gol in tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Venezia (sei reti incassate), dopo aver mantenuto la porta inviolata in sei dei nove confronti precedenti (tre gol subiti).20:58

10' Ci prova Freuler, Stankovic blocca. Altra azione manovrata - e in ampiezza - dei padroni di casa, col centrocampista svizzero che calcia dal limite col destro secco. Il portiere non ha problemi nel distendersi alla sua destra e bloccare a terra. Primo tiro in porta nel match. 20:57

8' Bologna che tenta di imbastire le prime trame offensive di questo match, con De Silvestri altissimo a destra e Karlsson a sfruttare la sua qualità palla al piede nella trequarti avversaria. Gli ospiti lasciano adesso l'iniziativa ai rossoblù.20:55

6' Mister Italiano chiede subito un cambio tattico ai suoi giocatori. Moro passa a sinistra, Freuler invece si sposta a destra nella coppia di mediani davanti alla difesa. Il riferimento è Busio, già fin troppo attivo e "in palla" per i gusti dell'allenatore avversario.20:53

4' Possesso palla prolungato del Venezia, con Nicolussi Caviglia già direttore d'orchestra sebbene non al meglio della condizione fisica. Oristanio attivissimo tra le linee. Rossoblù che invece si affidano soprattutto a lanci lunghi dalle retrovie. 20:52

2' La squadra allenata da mister Di Francesco parte subito con buona verve offensiva, cercando di sfruttare un baricentro altissimo anche in fase di non possesso. 20:49

1' INIZIA Bologna-Venezia, fischio di Massimi e si può partire qui al Dall’Ara. Meteo nuvoloso e temperatura di circa 6°. Calcio d’inizio battuto dagli ospiti, che giocano oggi con maglia e calzettoni bianchi, calzoni neri. 20:47

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco del Dall’Ara. A dirigere questo Bologna-Venezia sarà Luca Massimi (sezione di Termoli), coadiuvato da Alessandro Giallatini (Roma 2) e Valerio Colarossi (Roma 2). IV Ufficiale Alberto Santoro (Messina), VAR Davide Ghersini (Genova) e AVAR Paolo Mazzoleni (Bergamo).20:27

Dopo essere rimasto imbattuto per 14 gare consecutive (sette vittorie, sette pareggi) contro il Venezia in Serie A, il Bologna ha perso le ultime due partite e potrebbe subire tre sconfitte di fila contro il club lagunare per la prima volta nella competizione.20:27

Mister Di Francesco cambia qualcosa rispetto alla precedente sfida di campionato, persa 0-1 in casa col Lecce. Difesa a tre confermatissima, Nicolussi Caviglia stringe i denti per agire da regista in mezzo al campo, affiancato da Duncan e con Candela-Haps esterni. Pohjanpalo punto di riferimento offensivo, ma in questa occasione supportato dalla coppia Busio-Oristanio.20:40

Mister Italiano deve fare i conti con la squalifica di Pobega ma conferma il classico 4-2-3-1. Tra i pali torna Skorupski, mentre la difesa a quattro è la stessa che aveva cominciato il precedente turno di Serie A, contro la Lazio. Moro prende il posto di Pobega davanti alla difesa, Ndoye viene invece preferito a Orsolini per agire nei tre dietro Castro.20:26

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Venezia risponde invece con un 3-4-2-1 in cui figurano: Stankovic - Idzes, Svoboda, Sverko - Candela, Duncan, Nicolussi Caviglia, Haps - Oristanio, Busio - Pohjanpalo. All. Di Francesco. A disposizione: Bertinato, Grandi - Altare, Carboni, Sagrado, Schingtienne - Bjarkason, Crnigoj, Doumbia, Ellertsson, Yeboah - El Haddad, Gytkjaer, Raimondo.20:39

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna si schiera con un modulo 4-2-3-1 formato da: Skorupski - De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda - Freuler, Moro - Ndoye, Odgaard, Karlsson - Castro. All. Italiano. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia - Casale, Corazza, Erlic, Lykogiannis, Posch - Fabbian, Ferguson, Holm, Urbanski - Dallinga, Dominguez, Iling-Junior, Orsolini.20:25

Il Venezia è ultimo in classifica con soli otto punti ed è reduce da tre sconfitte consecutive. Gli arancioneroverdi non hanno mai vinto in trasferta in questa Serie A 2024-25, raccogliendo invece due pareggi e ben cinque ko nelle sette gare finora giocate lontano dal Pier Luigi Penzo.20:25

Il Bologna occupa l’ottavo posto in classifica con 18 punti ed è reduce dal ko (0-3) maturato contro la Lazio nel precedente turno di campionato. In casa, la squadra rossoblù ha conquistato soltanto sette punti, ma è tuttora imbattuta grazie a quattro pareggi e una vittoria; l’unico successo è peraltro maturato nell’ultimo incontro interno (1-0 al Lecce).20:25

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Bologna e Venezia, gara valida per la Giornata 14 della Serie A Enilive 2024-25. Si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.20:24

