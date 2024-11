Como-Monza, moviola: il mani in area visto solo dal Var e tutte le amnesie dell’arbitro in un derby di fuoco

La prova dell’arbitro Sacchi al Sinigaglia nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto di Macerata ha ammonito tre giocatori

Quella passata per Juan Luca Sacchi, la scelta di Rocchi per Como-Monza, è stata una stagione ricca di soddisfazioni, dall’esordio di De Rossi sulla panchina della Roma a Inter-Lazio. L’arbitro di Macerata, 40 anni a ottobre, ha diretto 16 partite in Serie A, 4 in B e due in Coppa Italia (Lazio-Genoa agli Ottavi e Juve-Frosinone ai Quarti). In carriera conta 57 presenze nella massima serie italiana e una media di 3.9 cartellini gialli assegnati a partita. Oltre 250 apparizioni ufficiali in tutte le competizioni. In stagione ha debuttato maluccio in Parma-Milan per poi migliorare in Atalanta-Fiorentina e deludere ancora in Udinese-Inter ma come se l’è cavata al Sinigaglia il fischietto marchigiano?

I precedenti di Sacchi con Como e Monza

Col Monza 7 i precedenti (4 vittorie, 1 pari e 2 sconfitte), col Como due sconfitte nei due soli incroci.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Votta con Ayroldi IV uomo, Marini al Var e Nasca all’Avar, l’arbitro ha ammonito Nico Paz, Sala e Valoti.

Como-Monza, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Mancano tre ammonizioni nel primo tempo con Sacchi che grazia tutti, senza ricorrere a cartellini. Primo giallo solo al 43′ ed è per Nico Paz per il fallo su Caprari. Anche nella ripresa l’atteggiamento del fischietto di Macerata, poco propenso a provvedimenti disciplinari, fa discutere. Al 50′ braccio largo in area di Nico Paz, che era di spalle mentre saltava, l’arbitro aspetta il check del Var che lo richiama all’on field review. Dopo aver rivisto le immagini Sacchi assegna il rigore al Monza con Caprari che segna dagli 11 metri. Al 74′ polemiche dei giocatori del Monza per un pestone di Strefezza ai danni di Caprari, i brianzoli vorrebbero il rosso ma Sacchi neanche ammonisce. All’83’ Maldini va via in dribbling, viene steso e va giù cadendo in area ma l’arbitro indica punizione dal limite perché l’infrazione è iniziata fuori dai 16 metri. All’83’ giallo a Sala che stende Maldini.Ultima ammonizione al 92’ per Valoti: Como-Monza finisce 1-1.