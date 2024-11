Pagelle di Como-Monza 1-1: Engelhardt chiama, Caprari risponde. Ingenuità di Nico Paz, Maldini entra e brilla

Pari e patta nel derby lombardo tra azzurri e biancorossi. Il risultato non sposta gli equilibri di una classifica complicata per entrambe le squadre

Tra Como e Monza nessuna riesce a sopraffare l’altra, così l’incontro termina con un punto a testa. Gli azzurri partono meglio e trovano il vantaggio con un colpo di testa di Engelhardt, abile a sfruttare un rimpallo per trafiggere Turati. Nella ripresa, però, i biancorossi riescono a pareggiarla su calcio di rigore con Caprari: pesa, in questo caso, l’ingenuità di Nico Paz che tocca la palla con la mano in area. Il finale è di tensione, con entrambe che provano a vincere senza trovare il colpo del ko.

Le scelte di Fabregas e Nesta

Servirebbero più in campo che in panchina, probabilmente, Cesc Fabregas e Sandro Nesta considerato il rendimento delle loro due squadre. Tra Como e Monza è un delicato scontro salvezza, con in palio qualcosa in più dei canonici 3 punti. Tra gli azzurri si rivede in campo Strefezza, pronto a comporre il trio con Nico Paz e Fadera. Nei biancorossi parte dalla panchina Maldini al quale viene preferito Caprari nel tridente accanto a Mota e Djuric.

Engelhardt segna il primo gol di testa del Como

La prima frazione di gioco è equilibrata, sebbene sia il Como la squadra a provarci di più creando le maggiori occasioni. A spezzare l’equilibrio ci pensa Engelhardt, non l’uomo più atteso e per di più di testa come mai gli azzurri erano riusciti a segnare in questo campionato. Poco prima era stato Caldirola a rendersi pericoloso con una zuccata che aveva trovato però la pronta risposta di Pepe Reina. Nei minuti finali Strefezza cerca il raddoppio ma è Bianco a compiere un salvataggio straordinario.

L’ingenuità di Nico Paz permette al Monza di pareggiare

Nella ripresa il Como abbassa leggermente il ritmo: quanto basta per rimettere in carreggiata il Monza. L’ingenuità di Nico Paz che tocca palla con la mano in area di rigore comporta un penalty per i brianzoli che Caprari trasforma spiazzando Reina. La posta in palio è elevata ed entrambe le squadre vogliono vincere, anche perché il contesto è pur sempre quello di un derby. Nessuno, tuttavia, riesce a spuntarla sull’altro con la classifica che rimane sostanzialmente invariata per entrambe con la sensazione di occasione persa.

Top e flop del Como

Engelhardt 7 Non l’uomo più atteso ma protagonista assoluto del match.

Non l’uomo più atteso ma protagonista assoluto del match. Fadera 6,5 Tanta corsa e un impegno costante in entrambe le fasi di gioco.

Tanta corsa e un impegno costante in entrambe le fasi di gioco. Reina 6+ Non ci sono grandi parate degne di nota. Però lo spagnolo si mette comunque in evidenza per personalità e per la sicurezza con la quale governa il reparto. Upgrade rispetto alle recenti uscite di Audero.

Non ci sono grandi parate degne di nota. Però lo spagnolo si mette comunque in evidenza per personalità e per la sicurezza con la quale governa il reparto. Upgrade rispetto alle recenti uscite di Audero. Cutrone 5,5 Si muove tanto senza riuscire a colpire.

Si muove tanto senza riuscire a colpire. Nico Paz 5 Leggermente sottotono rispetto ad altri match. In più commette un’ingenuità che costa caro alla sua squadra.

Top e flop del Monza