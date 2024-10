Como 2024-25, gli ingaggi e gli stipendi dei calciatori. Quanto guadagnano

Gli stipendi di tutti i calciatori del Como 2024-25: quanto costano per una stagione le prestazioni di Cutrone, Belotti e Sergi Roberto

Il Como 2024-25 è una squadra molto ambiziosa perché, come arcinoto, alle spalle del club lariano c’è un imprenditore dal patrimonio smisurato. Tutti si aspettavano una campagna acquisti senza senso e invece la società per questo primo anno di massima serie ha puntato sull’inserimento di buoni giocatori di esperienza, motivati, qualche “anziano” di prestigio e carisma e qualche altro giovane di belle speranze. In un primo momento era stato ingaggiato addirittura Raphael Varane ex centrale del Real e della nazionale francese, che ha però dovuto annunciare il ritiro a causa di infortuni irrecuperabili. Ma il roster dei biancoblù è comunque di tutto rispetto. Il giocatore più costoso (come ingaggio netto) è il regista spagnolo Sergi Roberto con 2 milioni di stipendio all’anno. Poi ci sono due decani della Serie A come Belotti e Mazzitelli che prendono 1,5 milioni all’anno e il tedesco Kempf con 1,2 milioni. Oltre il milione anche gli ingaggi di altri elementi importanti in rosa come il difensore Dossena, il fantasista Perrone e il difensore belga Von der Brempt che danno spessore alla compagine lariana. L’uomo più rappresentativo della squadra ossia Patrick Cutrone ha un ingaggio quasi da debuttante.

Como 2024-25: gli ingaggi di Sergi Roberto, Cutrone, Belotti e tutti gli altri

Giocatore Ingaggio netto

mln €/anno Sergi Roberto 2 Andrea Belotti 1,5 Luca Mazzitelli 1,5 Marc Oliver Kempf 1,2 Máximo Perrone 1 Alberto Dossena 1 Ignace Van der Brempt 1 Emil Audero 0,8 Simone Verdi 0,8 Daniele Baselli 0,7 Alberto Moreno 0,7 Alberto Cerri 0,5 Pepe Reina 0,5 Matthias Braunöder 0,5 Moutir Chajia 0,4 Gabriel Strefezza 0,4 Edoardo Goldaniga 0,4 Yannick Engelhardt 0,4 Federico Barba 0,4 Patrick Cutrone 0,4 Nico Paz 0,3 Ben Kone 0,2 Marco Sala 0,2 Lucas Da Cunha 0,15 Najemedine Razi 0,15 Mauro Vigorito 0,15 Alessio Iovine 0,09 Federico Chinetti 0,08 Alieu Fadera 0,08 Alessandro Gabrielloni 0,05

Le ultime notizie sul Como