Alvaro Morata, il gesto inaspettato su Instagram contiene un indizio: si è riavvicinato ad Alice Campello?

La mossa a sorpresa di Morata che alimenta le voci su un ritorno di fiamma con Alice Campello: nella sua nuova foto profilo su Instagram compare anche l'influencer.

Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo vicini. Almeno così sembra, a sbirciare i social dell’attaccante del Milan. Lo spagnolo ha infatti cambiato la foto del profilo Instagram, facendo sperare i fan della coppia e, perché no, anche i tifosi rossoneri, che dal capitano della Roja campione d’Europa confidano in bel altro tipo di contributo in campo.

Morata-Campello, il gesto inaspettato su Instagram

Nonostante la coppia sia scoppiata poco dopo la fine dell’Europeo in Germania, Alvaro e l’influencer italiana hanno mantenuto un buon rapporto – sebbene qualche naturale tensione – per il bene dei quattro figli. Ma quanto fatto da Morata apre a nuovi scenari e, chissà, magari a un ritorno di fiamma.

Già, l’ex Atletico Madrid ha deciso di cambiare la foto del profilo di Instagram inserendone una in cui abbraccia i figli. Il dettaglio che non è affatto passato inosservato è che nello scatto figura anche l’ex moglie Alice Campello, che da poco si è trasferita a Milano proprio per ridurre le distanze dal centravanti del Milan. Una scelta – a quanto pare – apprezzata non poco dall’ex compagno.

Il gossip si rincorre: Alvaro e Alice di nuovo insieme?

Sempre seguitissimi dalla riviste di settore, dall’estate – ormai – Morata e Campello alimentano il gossip. Voci e spifferi riferiscono che i due – pizzicati dai flash attenti dei paparazzi tra sorrisi e un feeling rimasto intatto nonostante la separazione – hanno ripreso a “guardare di nuovo nella stessa direzione”.

Che cosa significhi lo dirà solo il tempo, fatto sta che la mossa social di Morata dà il via a nuove ipotesi, che lasciano ben sperare chi fa il tifo per i due. C’è da scommettere che ogni prossimo passo dei uno dei due sarà monitorato.

Intanto i tifosi del Milan attendono i gol di Morata

L’auspicio dei sostenitori del Diavolo è che la ritrovata serenità familiare abbia ripercussioni positive sul rettangolo verde. Inutile girarci intorno: finora lo spagnolo ha reso al di sotto delle aspettative, come certificato anche dai numeri.

Morata, sulla cui nuova avventura in rossonero ha pesato anche qualche acciaccio di troppo, ha segnato solo due gol in campionato e uno in Champions: troppo poco per un elemento della sua esperienza.