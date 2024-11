L’attaccante spagnolo ha subito un trauma cranico dopo una collisione col difensore nella seduta odierna: trasportato a Legnano, i medici lo terranno sotto osservazione stanotte

Paura per Alvaro Morata nell’allenamento mattutino del Milan: l’attaccante spagnolo è stato protagonista di uno scontro con Pavlovic in allenamento che gli ha causato un trauma cranico. Trasportato all’ospedale di Legnano, resterà sotto osservazione stanotte.

Milan, paura per Morata dopo scontro con Pavlovic

La vittoria in casa del Real Madrid ha portato un po’ di pace in casa Milan, tuttavia la serenità è durata poco: questa mattina, durante l’allenamento della prima squadra a Milanello, Alvaro Morata è stato protagonista di un duro scontro aereo con Strahinja Pavlovic. L’attaccante e il difensore rossonero si sono colpiti durante una partitella e lo spagnolo ha avuto nettamente la peggio: dopo l’impatto aereo, un classico testa contro testa, Morata è caduto, facendo subito capire che la situazione fosse seria.

Ricoverato all’ospedale di Legnano

L’attaccante spagnolo è stato dunque subito condotto all’ospedale di Legnano. Qui i medici hanno riscontrato un trauma cranico, derivato appunto dall’impatto con la testa di Pavlovic. In seguito agli esami, Morata è stato poi ricoverato nella struttura lombarda: i medici hanno infatti intenzione di monitorarlo anche durante la notte, con controlli periodici ogni ora, per assicurarsi che lo scontro non abbia causato problemi gravi al calciatore.

Morata assente a Cagliari: spazio ad Abraham

Quasi certa, a questo punto, l’assenza di Morata nella gara di sabato in programma a Cagliari e valida per la 12a giornata di serie A: anche se Morata domani dovesse essere dimesso, non si unirebbe alla squadra in partenza per la Sardegna. Paulo Fonseca, dunque, dovrà valutare una soluzione alternativa allo spagnolo per il match contro i sardi: senza Morata dovrebbe essere Tammy Abraham a essere schierato al centro dell’attacco rossonero da Fonseca.