Milan, da Cardinale discorso negli spogliatoi del Bernabeu: i tifosi non gradiscono, bufera sui social

Dopo la vittoria il proprietario ha incontrato la squadra complimentandosi per la vittoria sul Real Madrid: un gesto che non è piaciuto affatto ai supporter rossoneri

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Anche Gerry Cardinale ha voluto festeggiare l’impresa del Milan in casa del Real Madrid: dopo la partita il fondatore di RedBird e proprietario del club ha parlato alla squadra negli spogliatoi del Bernabeu, complimentandosi con i rossoneri. Un gesto, però, che non è piaciuto ai tifosi, tornati a criticarlo duramente sui social.

Milan, Cardinale negli spogliatoi del Bernabeu dopo la vittoria

La vittoria del Milan in casa del Real Madrid è stato di certo il momento più alto e felice – insieme al successo nel derby con l’Inter – in un inizio di stagione non facile per i colori rossoneri. E alla festa della squadra di Paulo Fonseca al Santiago Bernabeu ha voluto partecipare anche Gerry Cardinale, fondatore del gruppo fondo RedBird che detiene la proprietà del Milan: dopo la vittoria, l’imprenditore italo-americano è sceso negli spogliatoi e ha incontrato la squadra, complimentandosi con i giocatori.

Milan, le parole di Cardinale al Bernabeu

Secondo quanto ricostruito da Ansa, Cardinale si sarebbe detto orgoglioso della prestazione offerta dal Milan in casa del Real Madrid, sottolineando come il valore più importante l’unità di squadra, rimasto intatta dopo le ultime complicate settimane: un riferimento, molto probabilmente, alle tensioni tra Rafa Leao e il tecnico Fonseca, che però non si sono trasformate in una frattura dello spogliatoio.

Cardinale, inoltre, ha sottolineato che la proprietà e la dirigenza sono sempre rimasti vicini alla squadra e infine ha manifestato la propria soddisfazione per aver visto il Milan mostrare il suo potenziale su un campo prestigioso come il Bernabeu.

Milan, i tifosi attaccano Cardinale sui social

Il gesto di Cardinale, però, non ha mancato di suscitare polemiche sui social network. Molti tifosi del Milan non hanno gradito la scelta dell’imprenditore di scendere negli spogliatoi e parlare alla squadra dopo la vittoria: per molti Cardinale è stato lontano dal Milan per settimane, per poi mostrarsi soltanto in un momento felice per il mondo rossonero.

“Dovrebbe tacere, stiamo vincendo nonostante le sue porcate perché la squadra ha degli attributi enormi”, attacca Fonsechismout su X. “Questo si presenta solo quando vinciamo – aggiunge Rebus -. Dopo le scoppole di Parma, Firenze, Roma, Leverkusen e contro il Napoli dov’era? Se avessimo perso avrebbe parlato o si sarebbe semplicemente volatilizzato? Prendi dirigenti veri, un mediano, un difensore e una punta”.

“Vittoria a Madrid nonostante tu stia facendo di tutto per far crollare la baracca, pensa te Gerry!”, scrive Alex. “Glielo hanno spiegato quale era il Milan?”, ironizza Takeshi. Infine Enrico prevede conseguenze nefaste per il Milan dopo la vittoria del Bernabeu: “A gennaio finirà così: ‘Gerry serve qualche rinforzo…’. ‘Ma quale rinforzo, abbiamo vinto a Madrid!’”.