Real Madrid-Milan, moviola: dubbi sul rigore e sul gol annullato, le proteste rossonere

La prova dell’arbitro Vincic al Santiago Bernabeu nella gara di prima fase di Champions analizzata ai raggi X, il fischietto sloveno ne ha ammoniti 6

Quarantacinque anni, internazionale dal 2010, Vincic (connazionale del presidente dell’Uefa Ceferin), la scelta per Real Madrid-Milan, è tra gli arbitri più stimati in Europa, ha arbitrato l’ultima finale di Champions ed era tra i candidati per dirigere la finale di Euro2024, che fu poi affidata a Letexier. Una curiosità: il 28 maggio 2020 fu coinvolto, suo malgrado, in una vicenda di sesso droga e armi. Vinčić ebbe la sola “colpa” di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, accettando un invito a pranzo in un casolare a Bjeljina, in Bosnia ed Erzegovina, quando la polizia fece irruzione ed arrestò circa 30 persone, tra cui proprio il direttore di gara sloveno. Una volta raccontata la sua testimonianza, fu subito rilasciato e ritenuto estraneo ai fatti. Vediamo come se l’è cavata ieri sera al Santiago Bernabeu.

I precedenti di Vincic col Milan

Aveva già diretto tre volte il Milan il fischietto sloveno: bilancio in perfetta parità con una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Klancnik e Kovacic con Jug IV uomo, l’olandese van Boekel al Var e il portoghese Martins all’Avar, l’arbitro ha ammonito sei giocatorii: 21′ Morata (M), 58′ Camavinga (RM), 68′ Lucas Vazquez (RM), 68′ Militao (RM), 72′ Vinicius (RM), 85′ Fofana (M). Recupero: 1T 4′; 2T, 6′

Real-Milan, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 21′ rigore per il Real Madrid per un fallo di Emerson Royal che colpisce in scivolata in area Vinicius ma restano i dubbi: l’impressione è che sia l’attaccante delle merengues ad andare a cercare il contatto. Morata protesta e viene ammonito. Dal dischetto segna Vinicius. Al 58′ giallo a Camavinga per un fallo su Morata in mezzo al campo, al 58′ ammoniti Vazquez (fallo su Leao) e Militao (proteste per il fallo concesso a Leao), al 72′ giallo anche Vinicius per proteste.

All’81’ cross di Ceballos, uscita non perfetta di Maignan, la palla arriva a Rudiger che mette dentro a porta vuota. Ma c’è l’intervento del Var che toglie la rete agli spagnoli per un fuorigioco di Rodrygo al momento del cross. All’85’ giallo a Fofana per un intervento falloso su Ceballos. Dopo 6′ di recupero Real-Milan finisce 1-3.