Milan, Fonseca si prende la rivincita al Bernabeu ma Capello critica i cambi: il portoghese si sfoga e i tifosi si arrabbiano

Il tecnico rossonero cancella le critiche arrivate dopo il Monza con la splendida vittoria contro il Real Madrid ma nel salotto Sky arriva qualche domanda scomoda e il portoghese fa chiarezza

Il Milan si gode una notte di Champions League che rimarrà probabilmente nella storia del club rossonero. E Paulo Fonseca mette ancora una volta a tacere i dubbi sulla sua capacità di gestire le pressioni e le difficoltà del gruppo. Ma anche dopo un successo roboante non mancano i momenti polemici.

La domanda “scomoda” di Capello

Dallo stadio Bernabeu arriva la domanda anche dell’ex tecnico del Milan (e del Real), Fabio Capello che un po’ a sorpresa punta l’indice sull’unico momento di difficoltà dei rossoneri. “Dopo che hai fatto la sostituzione di Morata, che per me è stato importantissimo e non solo per il gol ma per i suoi movimenti. Mi è sembrato che le sostituzioni che hai fatto, han fatto calare un po’ il livello della squadra e dopo questi cambi non c’è stato più il livello di prima. Mi dispiace dire questo ma la realtà è stata proprio così”.

Lo sfogo di Fonseca

Alle critiche di Capello, Paulo Fonseca risponde come sembra con grande signorilità: “Abraham è un giocatore diverso rispetto a Morata, abbiamo iniziato a non avere più la palla. Tammy non è u giocatore d’appoggio. Però Alvaro non ne aveva più”. Poi il tecnico portoghese risponde anche alle critiche ricevute nonostante la vittoria contro il Monza e a una domanda di Boban si sfoga: “Io devo sempre capire i contesti, queste partite per una squadra come la nostra troviamo più spazio. Non sono partite come in Italia, le persone non capiscono quanto sia difficile in Italia. Il Monza marca uomo su uomo, adesso abbiamo il Cagliari che fa lo stesso. Il Leverkusen l’anno scorso ha perso l’unica partita contro l’Atalanta”.

La rabbia dei tifosi contro Capello

Sui social arriva la rabbia dei tifosi del Milan che dopo l’impresa con il Real Madrid non sono contenti di alcune delle domande che arrivano dallo studio Sky: “Un vergognoso Capello – dice Antonio – che invece di focalizzasi sulla gran partita del Milan, chiede con severità del perché della sostituzione di Morata. Forte coi deboli e deboli coi forti, come spesso gli capita da opinionista e come ha spesso fatto da allenatore in carriera”. E sono tanti i tifosi rossoneri che si scagliano contro l’ex tecnico: “Capello nell’unica domanda gli spiega che ha sbagliato i cambi. Tutti tristi anche stasera, non se ne esce”. E ancora: “Capello che ha il coraggio di criticare Fonseca per i cambi, neanche un complimento per la vittoria. Boban in lutto con la testa bassa. Incredibile”.