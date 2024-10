Compleanno Morata, il messaggio di Alice Campello e la risposta di Alvaro: interviene anche la suocera

Nel giorno del suo 32esimo compleanno, l'attaccante spagnolo del Milan ha condiviso sui social i messaggi ricevuti dall'ex moglie e dalla suocera, Maria Libralesso

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Alvaro Morata e Alice Campello tornano a far discutere. Nel giorno del 32esimo compleanno dell’attaccante del Milan, infatti, i due sono stati protagonisti di un siparietto social impossibile da non notare, con tanto di intervento della mamma dell’ex moglie, a cui l’attaccante spagnolo non ha mancato di rispondere.

Auguri speciali per Morata

Nato il 23 ottobre di 32 anni, il centravanti del Milan, Alvaro Morata, ha ricevuto in queste ore auguri un po’ da tutti, tra fan speciali, ex e attuali compagni di club e di nazionale e amici. Lo spagnolo, tra le altre ex anche della Juventus, ha voluto ringraziare chi gli ha rivolto un pensiero in questo giorno speciale condividendo attraverso una storia Instagram gli auguri. Tra questi, non sono passati di certo inosservati i messaggi dell’ex moglie, Alice Campello, e della suocera, Maria Libralesso.

Il messaggio di Alice e la risposta di Alvaro

Dopo la separazione a sorpresa annunciata lo scorso agosto, Alice Campello e Alvaro Morata sono tornati sporadicamente a parlare dei proprio rapporto e dell’inattesa conclusione. Tra indiscrezioni e retroscena anche con una punta di veleno, i due sui social hanno, però, quasi sempre dimostrato di essere ancora attenti uno all’altra.

Fonte: Instagram @alvaromorata

A conferma di ciò, anche il botta e risposta social odierno con l’influencer e modella italiana, che non ha mancato di augurare con un tenero messaggio un buon compleanno all’ex compagno di vita con cui ha avuto quattro figli: “Tanti auguri super papi“. Pronta la risposta di Alvaro, che ha ripostato l’augurio ricambiando con un “Grazie Ali“, impreziosito da un cuore.

Interviene anche la suocera

A completare il quadro, tra i tanti messaggi ricevuti dall’attaccante del Milan non manca quello dell’ex suocera, Maria Libralesso, che ha scritto: “Tanti auguri Alvarito!” con tanto di cuore e fotografia che immortala la mamma di Alice e lo spagnolo abbracciati e sorridenti.

Fonte: Instagram @alvaromorata

“Grazie Meryjane” e cuore ricambiato da Morata, che in un certo senso dimostra così come le voci su un possibile ruolo della famiglia dell’ex moglie nella separazione possano anche essere infondate.