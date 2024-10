Morata, da Alice Campello nuovo messaggio social: una donna forte non ha paura di stare sola

La fashion blogger veneta dopo Cristiano Ronaldo utilizza il video di un influencer colombiano per lanciare una nuova stilettata al bomber del Milan

Ricomincio da sola. Alice Campello si sta mettendo alle spalle la dolorosa separazione con Alvaro Morata cui però continua a mandare messaggi subliminali attraverso i social. L’influencer veneta, che si è trasferita a Milano ed ha ultimato di arredare la sua nuova casa, sul suo profilo Instagram assieme a spot pubblicitari sta mandando video contenenti espliciti messaggi al suo ex compagno.

La citazione di Ronaldo

Nei giorni scorsi la Campello aveva “usato” un video di Cristiano Ronaldo per inviare un pensiero al bomber del Milan, postando un filmato in cui Cr7 dice: “La vita continua, il passato è passato e non ritorna mai. Il presente è il miglior regalo che abbiamo nella nostra vita, il presente. Perché non sai quello che succederà domani, non lo sai. Io non lo so e tu non lo sai, quindi vivi il presente“. Stavolta ha scelto un influencer colombiano ed è stata ancora più esplicita.

Chi è Julio Fuquene, l’influencer colombiano

La Campello ha infatti pescato un video di Julio Fuquene, digital creator ed influencer di Bogotà meglio conosciuto sui social media come “Julio Sin Filtros”, che da tempo è diventato famoso per dar voce alle donne che stanno vivendo situazioni avverse dalle quali non riescono a trovare una via d’uscita. E ha postato un chiarissimo messaggio sul suo profilo in una delle sue stories di ieri, che oggi non è più visibile.

Il messaggio a Morata

Si vede il colombiano che dice: “Non sottovalutate mai una donna che sa star sola, senza amici o con un piccolo circolo di conoscenze, è una donna molto sicura di sè, che ha appreso che la qualità è meglio della quantità, che non serve una moltitudine che le ricordi il suo valore, la sua fiducia viene da dentro e non dall’approvazione degli altri, è una donna che non tutti possono avere, non ha paura di stare sola, è selettiva, difficile, conosce il suo potere, si riserva il diritto di ammissione a chi vuole entrare nella sua vita, amministra le sue energie, non necessita di altri che la salvino, già conosce le false amicizie, conosce l’amore vuoto, ha costruito una vita pacifica da sè, sta bene da sola perchè non ha necessità di nessun altro per sentirsi completa”.

La nuova casa della Campello

Su Instagram sono apparse anche le foto della nuova casa milanese da single di Alice (che di recente è tornata da New York dove era stata qualche giorno) che ha ringraziato il suo interior designer che ha decorato per lei l’appartamento e svelato a tutti come è la sua nuova casa.

All’ingresso c’è un ampio salone luminosissimo grazie a delle porte finestre che lasciano entrare luce naturale e danno su un terrazzo esterno circondato dal verde. Al centro della stanza un divano anch’esso molto grande, capace di accogliere tutti e quattro i suoi bimbi un elegantissimo camino e sulle pareti della stanza, tantissimi quadri con le più belle foto di Alice insieme ai suoi figli: i gemellini Leonardo e Alessandro (2018), Edoardo (2020) e la piccola Bella, nata nel 2023. Non ci sono più foto che la ritraggono con Morata.