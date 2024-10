Morata e Alice si seguono di nuovo sui social, Campello cita Cr7 per l'ultimo messaggio ad Alvaro

L'influencer veneta in una delle sue stories manda indirettamente un segnale chiaro al bomber: i due si erano bloccati su Instagram per un po'

Nuovo capitolo della telenovela tra Alvaro Morata e Alice Campello. Mentre l’attaccante del Milan è impegnato con la nazionale spagnola nelle gare valide per la Nations League, l’influencer veneta ha pubblicato un video con le parole di Cristiano Ronaldo che ha tutta l’aria di essere un messaggio per l’ex compagno.

Morata e Campello si erano bloccati sui social

Riassunto delle puntate precedenti. Dopo la traumatica separazione, le reciproche spiegazioni pubbliche e private sulla clamorosa rottura e la decisione di Alice di andare a vivere a Milano per consentire ai figli di stare vicini al padre, i rapporti si erano di nuovo raffreddati tra i due. Il giornalista Javier de Hoyos, molto vicino all’ex coppia, intervenendo nel programma D Corazon, aveva rivelato che i due non si sarebbero semplicemente smessi di seguire sui social, ma si erano addirittura bloccati a vicenda.

L’ultimo litigio della coppia

Secondo quanto riferito da Morata, il blocco reciproco sui social era stato il risultato di un litigio che non sembrava trovare una soluzione. Alvaro Morata avrebbe spiegato che “stavano litigando e vedendo che la cosa non si fermava, si sono bloccati da tutte le parti”. “Mi spiega che l’hanno fatto per la salute perché sono molto preoccupati per la loro famiglia”, aveva concluso il giornalista, riportando le parole del calciatore del Milan.

In diverse occasioni sia Alvaro che Alice hanno confessato che uno dei motivi principali della loro separazione era stata la voglia di impedire che i loro figli vivessero in prima persona i continui litigi che si sono trascinati negli ultimi tempi.

Il gesto social dei due ex coniugi è però durato molto poco, poiché tutto è tornato alla normalità e ora i due si seguono nuovamente sui social. Nei gironi scorsi Morata ha rilasciato una toccante intervista al programma Herrera su COPE, dove ha parlato apertamente dei suoi problemi di salute mentale, della depressione e degli attacchi di panico, situazioni che hanno inevitabilmente influenzato la sua vita familiare.

Su una possibile riconciliazione con Alice Campello, il calciatore era stato categorico, chiudendo le porte ad avere una seconda possibilità con la madre dei suoi figli: “Alice è una persona che mi ha aiutato molto, le voglio molto bene e la rispetto molto ma abbiamo opinioni diverse….è finita”.

Il messaggio social di Alice

Oggi l’ultimo atto. In una delle sue stories su Instagram Alice ha postato un’intervista di Cristiano Ronaldo che risuona come un messaggio per Morata. Si sente Cr7 dire: “La vita continua, il passato è passato e non torna indietro, il presente è l’unica cosa che conta, non sai cosa succede domani, io non lo so, tu neanche, e allora vivi il presente”.