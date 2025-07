Wimbledon, che peccato per Cocciaretto! Spreca un break di vantaggio nel terzo e cede al tiebreak a Bencic

Non ci sono più italiane nel tabellone femminile: Cocciaretto va sotto, rimonta dopo la pioggia e si butta via nel finale di partita contro una Bencic resiliente come non mai

Pubblicato: 05-07-2025 17:20