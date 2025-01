Anna Kalinskaya ko, ritiro preoccupante: cede a Belinda Bencic, lascia Adelaide e si rifugia da Jannik Sinner

Altro flop per la tennista russa dopo la sconfitta nella finale del doppio a Brisbane: dopo un primo set perso male, lascia il torneo di Adelaide. Australian Open a rischio?

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

È durata meno di un’ora, 54 minuti e 4 secondi per la precisione, l’avventura di Anna Kalinskaya al torneo di Adelaide. L’ultimo di preparazione agli Australian Open, ma anche un WTA 500 di una certa importanza e di consolidata tradizione. La tennista russa è rimasta in campo per un set e un game, prima di alzare bandiera bianca. Via libera a Belinda Bencic verso il secondo turno, dunque. Per Annina, alle prese con noie di natura fisica, un campanello d’allarme preoccupante in vista del primo Slam stagionale.

Anna Kalinskaya subito fuori al torneo di Adelaide

Kalinskaya, testa di serie numero 7 del tabellone, aveva iniziato con grande entusiasmo il secondo torneo in terra australiano. Il primo, nel Queensland, si era rivelato agrodolce: subito fuori al primo turno in singolare, protagonista di un‘esaltante cavalcata in doppio, al fianco dell’amica Priscilla Hon. Insieme la strana coppia russo-australiana ha superato un ostacolo dopo l’altro, fino ad approdare in finale. Dove però è arrivata una sconfitta in due set, col secondo letteralmente buttato via nonostante un ampio vantaggio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La cavalcata a Brisbane e l’euforia mostrata sui social

Nonostante tutto, Anna non aveva perso il buonumore. Dopo la finale persa ha pubblicato un post congiunto con l’amica e compagna, in cui ha raccolto alcune immagini curiose relative alle tante risate fatte con lei durante il torneo. E sempre sui social si è mostrata con una maglietta spiritosa – “non sono brava in nessuno sport” – con cui ha fatto il pieno di like, strappando sorrisi ai suoi fan. Ad Adelaide, però, evidentemente la russa ha preso alla lettera quella che era una battuta. E ha ceduto di schianto.

Infortunio e ko contro Bencic, Australian Open a rischio?

Contro Belinda Bencic, la svizzera presa letteralmente a pallate da Jasmine Paolini pochi giorni fa in un match di United Cup, Kalinskaya deve aver pagato qualche problema di natura fisica. Prima ha richiesto l’intervento del medico sul finale del primo set (era sotto 2-5), perso poi malamente sul 2-6. Una dottoressa le ha misurato la pressione, quindi la russa è stata costretta a ritirarsi dopo aver perso pure il primo gioco della frazione successiva. Kalinskaya apparsa piuttosto stanca, sin dai primi scambi.

Ora Kalinskaya corre a Melbourne: dove l’aspetta Sinner

Lo spiacevole fuori programma di Adelaide, in ogni caso, avvicina ulteriormente Annina a Jannik Sinner. Già passando da Brisbane alla capitale della South Australia aveva più che dimezzato la distanza dal rosso di San Candido, già di base a Melbourne dove – quasi in contemporanea con la fidanzata – ha debuttato vincendo un match esibizione contro Alexei Popyrin. Da quasi 1800 chilometri, s’è avvicinata a poco più di 700. Adesso la russa appiattirà definitivamente le distanze, volando a Melbourne per cercare di rimettersi in sesto in vista degli Australian Open. La presenza di Jannik la aiuterà.