United Cup, l’Italia comincia col piede giusto: Paolini travolge Bencic e regala il secondo punto. Ora il doppio

Gli azzurri cominciano nel migliore dei modi il tie con la Svizzera con il romano che sfodera un gran tennis e conquista il primo punto a Sydney. Ora tocca a Jasmine Paolini

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’Italia comincia l’anno con qualche giorno di anticipo. La stagione del tennis è ufficialmente cominciata con la United Cup che si sta giocando tra Sydney e Perth. Gli azzurri affrontano il primo match del girone contro la Svizzera e conquistano subito la vittoria grazie ai successi in singolare di Cobolli e Paolini.

Cobolli subito in palla: battuto Stricker

Il match di esordio nella competizione a squadre è quello contro la Svizzera con la sfida tra Flavio Cobolli e Dominic Stricker. Una partita che sulla carta sembra abbordabile per l’azzurro contro il mancino che è il numero 300 al mondo. Ma il 22enne elvetico paga una classifica brutta dovuta ai tanti infortuni che lo hanno colpito soprattutto alla schiena e sin dai primi scambi si capisce che il romano dovrà mettere in campo il suo miglior tennis. Nel primo set Flavio parte benissimo conquistando subito il break di vantaggio, al servizio sbaglia pochissimo e al nono gioco arriva anche il secondo break che vale il 6-3.

Match che si fa ancora più equilibrato nel secondo con lo svizzero che impensierisce più di una volta l’azzurro, nessuno dei due riesce a strappare il servizio all’avversario e il parziale si decide al tiebreak dove Cobolli non sbaglia niente e conquista la vittoria per 7-2 (6-3, 7-6).

Furlan esalta Cobolli

E’ una stagione chiave per Flavio Cobolli chiamato a confermare gli enormi progressi messi in campo nella scorsa stagione. Il romano vuole dimostrare che quanto fatto vedere nel 2024 non è stato frutto solo dell’effetto sorpresa ma è in grado di giocare con costanza ad alti livelli. E sembra essere sicuro anche Renzo Furlan, tecnico di Jasmine Paolini, e ora tra i responsabili tecnici dell’Italia per la United Cup: “E’ bello cominciare la stagione con questa competizione. Cobolli? Dovreste chiedere di più a suo padre. Io posso solo dire che credo che sia un talento fantastico, è velocissimo in campo e sa giocare benissimo su qualsiasi superficie. Penso abbia ottime chance di migliorare ancora”.

Paolini rullo compressore, ora il doppio misto

L’Italia conquista la vittoria nel match contro la Svizzera grazie alla netta vittoria di Jasmine Paolini. Il primo set è un assolo della toscana che comincia subito firmando un 4-0. La Bencic è frastornata ma arriva anche il primo passaggio a vuoto dell’azzurra che sul proprio turno di servizio commette qualche errore di troppo regalando il primo game all’avversaria. Ma è solo un momento, Jas riprende la marcia e chiude il parziale con un netto 6-1. Il secondo set comincia nello stesso modo con Paolini capace di andare avanti di due break sul 3-0, poi un turno al servizio da dimenticare. Ma anche in questo caso è solo un passaggio a vuoto, perché arrivano altri due game di fila e la vittoria con un doppio 6-1.

Ora tocca al doppio misto che dovrebbe vedere in campo la coppia composta da Vavassori ed Errani, un punto che serve comunque per la classifica azzurra in vista anche del confronto con la Francia in programma il 31 gennaio.