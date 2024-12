United Cup, Paolini e Cobolli sono i due leader dell’Italia: quando si gioca, come funziona e dove vederla

La stagione del tennis riparte con la prima competizione ufficiale, un torneo a squadra con l’Italia che schiera la numero 4 al mondo e uno dei giovani in ascesa: con loro Errani, Vavassori, Gigante e Moratelli

Sarà un pranzo di Natale decisamente moderato per Jasmine Paolini e Flavio Cobolli così come per il resto del team Italia che si prepara alla United Cup, la prima manifestazione tennistica della nuova stagione.

Paolini per le conferme, il momento della verità per Cobolli

Sarà una stagione importante per Jasmine Paolini. La toscana è reduce da un 2023 di ottimo livello a cui ha fatto seguito un 2024 da sogno con due finali slam, la vittoria del primo 1000 e tante soddisfazioni anche nel doppio con Sara Errani. Il numero 4 in classifica WTA ora le mette però un bersaglio sulla schiena, in tante vorranno sfidarla e prendersi “un pezzo” di una delle migliori al mondo e Jas dovrà dimostrare che la stagione appena conclusa non è stata frutta di un caso.

Discorso diverso per Flavio Cobolli, anche lui reduce dalla sua migliore stagione. Ma il romano è ancora molto giovane e ora è chiamato a fare, se in grado, il salto di qualità all’interno del circuito. Nella scorsa stagione veniva considerato come un outsider mentre ora è molto più conosciuto e studiato dai suoi avversari e a 22 anni deve dimostrare di essere capace di andare avanti nei tornei più importanti. Con Flavio e Jas, ai nastri di partenza della United Cup ci saranno anche Matteo Gigante, Andrea Vavassori, Sara Errani e Angelica Moratelli.

United Cup come funziona

Alla United Cup che si gioca dal 27 dicembre al 5 gennaio parteciperanno 18 squadre nazionali suddivise in 6 gironi da 3 con le partite che si giocheranno tra Perth e Sydney. Ogni sfida sarà caratterizzata da tre incontri: un singolare maschile, un singolare femminile e il doppio misto. I singolari assegneranno anche i punti per le classifica ATP e WTA, il torneo assegna punti simili a quello di un torneo “500” ma ogni vittoria avrà anche un valore che sarà stabilito dal ranking dell’avversario e dalla fase del torneo in cui si dispute il match. Ai quarti di finale si qualificano le prime classificate di ogni girone più le migliori seconde

Il programma e dove vedere le partite

L’Italia cenerà in campo per la prima volta nel match contro la Svizzera il 29 dicembre con Flavio Cobolli che debutterà nelle prime ore del mattino (non prima delle 7.30) contro Stricker. Dopo di lui toccherà a Jasmine Paolini contro Belinda Bencic. Poi sai la volta del doppio. Il secondo match è in programma due giorni dopo contro la Francia con Cobolli che sfida Humbert e Paolini che se la vedrà con Diane Perry. L’eventuale quarto di finale è invece in programma il 2 gennaio. Tutti i match saranno trasmessi in chiaro da SuperTennis TV.

