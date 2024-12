Paolini in campo con Kyrgios alla World Tennis League: la toscana al centro delle polemiche, i fan di Sinner attaccano

Jasmine Paolini ha giocato un doppio misto con il tennista australiano alla World Tennis League battendo la coppia formata da Garcia e Shapovalov ma sui social scoppia la polemica

Jasmine Paolini e Nick Kyrgios insieme in campo: una coppia che nessun italiano forse avrebbe voluto vedere e che di sicuro non è piaciuta ai fan di Jannk Sinner. La tennista italiana in questi giorni è impegnata nella World Tennis League, un torneo di esibizione che mette insieme alcuni dei migliori atleti del circuito ATP e WTA.

Kyrgios-Paolini: la vittoria contro Garcia e Shapovalov

Si gioca ad Abu Dhabi, una formula decisamente particolare quella del torneo che è diviso in quattro squadre e che vede alcuni dei migliori rappresentanti del circuito ATP e di quello WTA. Nella squadra chiamata Kites giocano sia Jasmine Paolini che Nick Kyrgios e oggi è stata la volta del doppio misto che li ha visti giocare insieme e battere nel set previsto come match dal torneo la coppia formata dalla francese Caroline Garcia e dal canadese Denis Shapovalov con il punteggio di 7-5.

Le polemiche sull’italiana

Jasmine Paolini sta affrontando questo torneo di esibizione con lo spirito di un divertimento. Nel corso della stagione la tennista toscana si è fatta conoscere non solo per il suo tennis ma anche per il suo sorriso che ha conquistato tutti. Ma la decisione di scendere in campo insieme a Nick Kyrgios, di scherzare e ridere con lui non è piaciuta ai tifosi italiani che ora mettono anche lei nel mirino. Tutto nasce dagli attacchi, quasi violenti, che l’australiano ha messo in campo contro Jannik Sinner negli ultimi mesi. Attacchi nati dal caso doping in cui è coinvolto l’azzurro e che nel corso del tempo hanno preso una piega grottesca.

I fan di Sinner scatenati sui social

I fan di Jannik Sinner non hanno preso bene la scelta di Jasmine Paolini di scendere in campo insieme all’hater numero 1 del loro idolo. E sui social sono arrivati tantissimi commenti negativi nei confronti della toscana: “Giocare con Kyrgios che ha definito l’ATP e il movimento in generale “mafia italiana” a me fa venire un senso di disprezzo nei confronti della Paolini”. E ancora: “Cosa non si fa per due spicci”. Sono tantissimi i fan che si dicono delusi: “La simpatia che provavo per lei è scomparsa d’incanto”.