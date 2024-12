Kyrgios alla World Tennis League con la fidanzata: presentazione show e silenzio su Sinner, gelo da Paolini

Accompagnato dalla sua partner, l'influencer Costeen Hatzi, l'australiano è arrivato ad Abu Dhabi per il torneo-esibizione che precede il suo rientro. La reazione di Jasmine.

Dopo tante polemiche – che egli stesso ha innescato, spesso e volentieri in modo gratuito – Nick Kyrgios torna a far parlare di sé in campo. L’australiano è tra le star che partecipano alla World Tennis League di Abu Dhabi, un torneo-esibizione in programma fino a domenica 22 nella capitale emiratina. Per Kyrgios l’opportunità di mettere da parte un bel po’ di soldini prima del rientro “vero” al torneo di Brisbane e poi agli Australian Open, ma anche di farsi un bel viaggetto con la fidanzata Costeen Hatzi. Colei che ha preso il posto di Anna Kalinskaya nel cuore del vulcanico Nick.

World Tennis League, ad Abu Dhabi Kyrgios con Ruud e Halep

È stato lo stesso Kyrgios a documentare tutti i dettagli del suo arrivo ad Abu Dhabi per l’appuntamento di cui è giocatore e vedette, e che annovera ai nastri di partenza altri big del circuito maschile e femminile, da Jasmine Paolini a Casper Ruud, per finire a Simona Halep, sua “alleata” nella crociata contro Sinner. A proposito: fino alla serata di giovedì non si registrano ulteriori attacchi da parte dell’australiano nei confronti del numero 1 al mondo. È un po’ strano, quasi quasi cominciamo a preoccuparci.

Kyrgios, il viaggio in coppia con la fidanzata influencer Costeen Hatzi

Viaggio di coppia per Nick e Costeen, dunque. Lei, influencer molto seguita nell’Emisfero Sud, ha seguito il fidanzato ad Abu Dhabi, dove non era mai stata prima. Un bel giro in barca, tanto per cominciare, poi la sistemazione nell’hotel extralusso con vista sul circuito di Yas Marina, che recentemente ha ospitato il Gran Premio di Formula 1. E infine l’arrivo nell’arena che ospita le gare di questa ennesima baracconata organizzata per portare a peso d’oro campioni sul Golfo Persico e far scrivere in modo lusinghiero dell’organizzazione, dell’hospitality e di tutto il resto.

Paolini, gelo alla presentazione di Kyrgios: i social colgono l’attimo

Proprio la presentazione di Kyrgios ha riservato un momento particolarmente curioso. L’australiano, inserito nel Team Kites insieme a Ruud e Halep, è stato annunciato in modo solenne dallo speaker del torneo. Nick, al solito guascone, è entrato in campo molto sicuro di sé, postando poi tutto sui social. E proprio dalla story di Kyrgios su Instagram è possibile “ammirare” la reazione glaciale di Jasmine Paolini, che ha sorriso in modo molto contenuto al momento dell’ingresso del 29enne di Canberra. Solidarietà a Sinner? Probabile.

