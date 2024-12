Paolini conquista anche l’ITF Heart Award, il premio dopo la vittoria dell’Italia in BJK Cup: il gesto da applausi di Jas

Il 2024 da sogno per la tennista toscana continua con la Federazione internazionale che ha deciso di premiarla dopo il successo di Malaga con la nazionale e lei devolve 10mila dollari a Make a Wish italia

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un 2024 da sogno per Jasmine Paolini, la tennista toscana continua a raccogliere i frutti di un’annata da ricordare e che si è conclusa con la vittoria con la maglia dell’Italia nella Billie Jean King. E dopo il successo di squadra conquistato insieme alle compagne Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e Sara Errani, arriva anche un riconoscimento individuale.

Paolini premiata con l’ITF Heart Award

Dopo il successo di Malaga con la nazionale, arriva anche un premio per Jasmine Paolini con la vittoria dell’Heart Award istituito dalla ITF e che premia l’atleta che si è maggiormente distinta nel corso della Billie Jean King. Un successo che testimonia, ancora una volta, la splendida stagione della tennistica toscana che sui social ha pubblicato un breve video per divulgare la notizia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Ciao da Jasmine Paolini, volevo condividere con voi questa notizia. Quest’anno ho vinto l’Itf Heart Award e sono veramente felice, onorata e orgoglioso. Volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno votato e volevo condividere con voi questa notizia perché ci sono 10 dollari da donare a un’organizzazione di beneficienza e ho deciso di donarli a Make a Wish Italia e sono felice di contribuire anche in piccola parte a fare del bene”.

Il 2024 da sogno di Jas

Una stagione da ricordare per Jasmine Paolini che a 28 anni sembra aver raggiunto la piena maturità tecnica e fisica. L’azzurra ha cominciato subito alla grande vincendo il primo 1000 della sua carriera a Dubai e da quel momento non si è più fermata conquistando le finali in due Slam (Roland Garros e Wimbledon) e vincendo tantissimo anche in doppio con Sara Errani con cui ha conquistato il titolo a Roma e soprattutto l’oro alle Olimpiadi di Parigi. Alla fine della stagione il suo ranking, con il quarto posto nella classifica WTA, rappresenta anche il migliore mai raggiunto da un’atleta italiano. Un anno da sogno e una crescita incredibile testimoniata anche dal premio come miglior allenatore che la WTA ha attribuito al suo coach Renzo Furlan.

United Cup e Adelaide: i primi impegni del 2025

Ancora qualche giorno di riposo, Natale probabilmente con la sua numerosa famiglia e poi per Jasmine Paolini è il momento di ricominciare. L’azzurra ha deciso per un calendario piuttosto fisso sin dall’inizio della stagione visto che sarà impegnata sempre con la maglia dell’Italia nella United Cup in programma dal 27 dicembre al 5 gennaio tra Sydney e Perth e che vedrà la presenza anche di Flavio Cobolli, Matteo Gigante, Andrea Vavassor, Sara Errani e Angelica Moratelli.

Poi si cominciare a fare davvero sul serio con il WTA 500 di Adelaide appuntamento dal 6 all’11 gennaio con la toscana che sarà la testa di serie numero 1 di un tabellone che vede la presenza di tante big in vista degli Australian Open: tra le avversarie da tenere d’occhio ci sono Jessica Pegula, Emma Navarro, Daria Kasatkina e Barbora Krejcikova.