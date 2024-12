WTA Awards, Paolini ed Errani coppia di doppio femminile dell'anno. E tra i maschi i fan premiano Bolelli e Vavassori

Assegnati i riconoscimenti di fine anno WTA: Paolini ed Errani votate come la coppia di doppio della stagione. I fan eleggono Bolelli e Vavassori in campo maschile

Two is megl che one, recitava un famoso spot pubblicitario di metà anni 90. Due è meglio che uno perché Jasmine Paolini e Sara Errani è proprio in doppio che hanno saputo alzare l’asticella e diventare quello che sono diventate, cioè la miglior coppia al femminile della stagione 2024. Ai WTA Awards il premio per le due azzurre è stato più che meritato: nessuna coppia italiana lo aveva mai ricevuto prima, ma era difficile restare impassibili di fronte alla straordinaria stagione del tandem composto dalla garfagnina e dalla ravennate. Che per il 2025 puntano non soltanto a ripetersi, ma se possibile anche a migliorarsi.

Jasmine e Sara, nessuno è come voi!

La WTA ha eletto Paolini ed Errani “Double Team of Year”, sottolineando la loro straordinaria continuità mostrata sin dai primi tornei stagionali. Perché le due hanno cominciato a vincere a febbraio sul cemento indoor di Linz, in Austria, torneo del circuito 500. La stagione d’oro però ha coinciso con la primavera, quando a Roma si sono spalancate le porte prima della finale, poi del trionfo sul centrale del Foro Italico, battendo al supertiebreak Coco Gauff e Erin Routliffe nel tripudio di una Roma vestita a festa.

Quella festa che al Roland Garros s’è fermata a un passo dal trionfo, con la finale rimasta indigesta contro la stessa Gauff e Katerina Siniakova, brave a imporsi in due set e a mandare in frantumi (loro malgrado) i sogni di gloria del tandem azzurro. Che pure a Parigi è tornato per gridare vendetta, prendendosi una rivincita al sapore d’oro, come la medaglia messa al collo nel torneo olimpico sugli stessi campi che a maggio le aveva viste sfiorare il primo titolo slam (battute in finale le kazake Mirra Andreeva e Diana Snajder al supertiebreak).

L’ultima perla di nuovo sul cemento, stavolta a Pechino, con il secondo torneo del circuito 1000 (dopo Roma) finito nella bacheca di casa. Il finale agrodolce alle WTA Finals, con eliminazione nel round robin, non ha tolto nulla alla straordinaria annata di Paolini ed Errani, celebrata con una vacanza trascorsa assieme alle Maldive.

Gli altri premi: dominio Sabalenka, c’è anche Badosa

I premi assegnati dalla WTA hanno incoronato (come prevedibile che fosse) Aryna Sabalenka miglior giocatrice dell’anno, con la bielorussa che ha festeggiato metaforicamente con un bel week-end ad Abu Dhabi, ospite al pari di Sinner del circus della Formula Uno (virale un balletto sulle note del tormentone del 2002 Asereje nel boxe dell’Alpine).

Emma Navarro è stata eletta come la giocatrice “più migliorata” nel corso dell’anno (c’era in lizza anche Paolini, ma va bene così), mentre la neozelandese Lulu Sun s’è presa la palma di “rivelazione” della stagione. Paula Badosa, la fidanzata (a giorni alterni) di Tsitsipas, s’è meritata il premio di miglior “comeback” dell’annata, cioè l’atleta che ha fatto il miglior “ritorno” sulla scena dopo un periodo difficile.

ATP Awards, i tifosi premiano Bolelli e Vavassori

Anche l’ATP sta per annunciare i suoi Awards, con diversi italiani in lizza. Scontato che Sinner finirà per conquistare il premio di miglior tennista dell’anno, ma c’è anche Berrettini che potrebbe accaparrarsi il titolo di miglior “comeback” della stagione dopo i tanti problemi patiti nel corso del 2023.

Ma intanto un premio è già stato assegnato: è quello dei “Fan’s Favorite” di doppio, cioè della coppia più votata dai tifosi di tutto il mondo, che ha sorriso a Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La coppia azzurra ha conquistato tre titoli, uno su ogni superficie (terra a Buenos Aires, erba ad Halle e cemento a Pechino) oltre a raggiungere due finali slam in Australia e a Parigi.

“Io e Andrea siamo davvero felici di vincere il premio di preferiti dai fan per il 2024, e ci stiamo già preparando a vivere un 2025 di forti emozioni, visto che siamo già tornati in campo e ci stiamo allenando duramente per la nuova stagione“, ha fatto sapere Bolelli. Vavassori ha aggiunto che “con Boli, abbiamo condiviso un anno fantastico. Grazie mille per averci votato come squadra di doppio preferita dai fan. È stata una stagione fantastica e ci stiamo già preparando per la prossima. Ci vediamo presto“.