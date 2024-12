Berrettini testimonial del fondo PIF: la scelta di Matteo sulle orme di Nadal scatena la polemica

Alcuni tifosi e appassionati hanno storto il naso all'annuncio di Matteo Berrettini come nuovo ambassador di PIF, fondo sovrano dell'Arabia Saudita, da sempre al centro delle polemiche per i diritti umani

Matteo Berrettini sarà il nuovo ambassador di PIF, fondo sovrano dell’Arabia Saudita che vuole ritagliarsi sempre più spazio nel panorama tennistico. Una scelta che che segue quella di inizio anno fatta da Rafael Nadal, il quale è ambasciatore della Federazione Saudita di tennis, e che ha fatto storcere il naso a più di qualche appassionato e fan sui social.

Arabia sempre più centrale nel tennis, nonostante il timore “sportwashing”

Come già accaduto per tanti altri sport, anche nel tennis l’Arabia Saudita sta diventando sempre più centrale a suon di investimenti milionari, volti a cercare di ridurre la dipendenza dell’economia statale dal petrolio anche attraverso lo sport o, opinione diffusa, a ripulire la reputazione del paese, da sempre criticato per i diritti umani in generale e nello specifico per quelli delle donne, attraverso lo “sportwashing”.

Certo, l’apertura alla cultura liberale occidentale anche attraverso lo sport potrebbe comportare anche qualche miglioramento dei diritti umani nel Paese saudita. Se così sarà però lo scopriremo solo tra anni. Intanto l’Arabia vuole si sta ritagliando sempre più un ruolo da protagonista nel tennis, con l’obiettivo tra qualche anno di ospitare quello che diventerebbe il decimo Masters 1000 della stagione. Al momento i sauditi si sono già accaparrati le Next Gen ATP Finals, che dal 2023 si tengono a Gedda, le WTA Finals, che quest’anno si sono disputate a Riyad, oltre alla presenza dei migliori al mondo in eventi di esibizione come il Six Kings Slam vinto da Jannik Sinner.

Oltre al tennis giocato, l’Arabia punta a essere associata sempre più al tennis anche attraverso la partnership tra il fondo sovrano PIF e l’ATP, la cui classifica dallo scorso febbraio si chiama ufficialmente proprio “PIF ATP Rankings”.

Berrettini come Nadal: Matteo nuovo testimonial del fondo PIF

Un ruolo cruciale sembra averlo assunto anche Matteo Berrettini, che da oggi lunedì 9 dicembre è diventato ambasciatore tennistico ufficiale proprio del fondo sovrano PIF, che sui social ha così presentato la collaborazione: “Matteo Berrettini, dieci volte vincitore di un titolo ATP, è il nuovo Tennis Ambassador di PIF e sostiene la missione di PIF di voler elevare il gioco, coltivare giovani talenti e creare opportunità a tutti i livelli”.

Berrettini non è certo il primo tennista ad associare il proprio nome all’Arabia Saudita. Prima di lui anche Rafael Nadal aveva deciso di sposare la causa araba diventando ambasciatore della Federazione Saudita di tennis attraverso una partnership che durerà fino al 2030.

La scelta di Berrettini scatena le polemiche sui social

L’impressione è che sulla scelta di Berrettini, così come su quella di Nadal, abbia pesato più l’aspetto economico piuttosto che la speranza che il tennis possa contribuire a migliorare le condizioni in Arabia, anche se non si conoscono le cifre al momento. Da sempre infatti molti appassionati hanno storto il naso al tentativo dei Sauditi di entrare di prepotenza – economica – nel mondo degli sport occidentali appunto per l’annosa questione dei diritti umani.

Non sorprende dunque che anche sui social molti tifosi si siano dimostrati in disaccordo o semplicemente poco felici della scelta di Matteo, come Alina, che sotto al post della notizia scrive: “Questo non è proprio di grande vanto..”. o Laura, che ha commentato ironicamente: “E’ uno sporco lavoro qualcuno deve pur farlo. Pecunia non olet ecc ecc”; o ancora: “Complimenti. Ma non in senso positivo” scrive un altro utente.