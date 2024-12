Sinner, lo show ai Supertennis Awards: il siparietto con Chiambretti e Berrettini, il no a Sanremo e l’auspicio per il 2025

Una serata di gala in cui il tennis italiano si prende le luci della ribalta: ovviamente gli occhi sono tutti per Jannik Sinner ma tra i grandi protagonisti dell’evento c’è anche Matteo Berrettini e la nazionale italiana protagonista a Malaga

Ua serata per premiare il tennis italiano reduce dall’anno migliore della sua storia. L’uomo copertina non può che essere Jannik Sinner, il primo azzurro a diventare numero 1 del mondo. Ma ai SuperTennis Awards c’è spazio per tutti i risultati ottenuti dalla nazionale italiana nel corso del 2024 a cominciare dall’apporto di Berrettini in Coppa Davis, il doppio azzurro formato da Vavassori e Bolelli, e ovviamente non mancano le ragazze d’oro Sara Errani e Jasmine Paolini.

L’evento organizzato dal canale tematico della Federazione Italia Tennis e Padel è andato in scena ieri sera ma verrà trasmesso in televisione e in streaming solo nella serata di oggi.

Il siparietto con Chiambretti e il no a Sanremo

Il momento forse più “virale” della serata è stato quello che ha visto protagonista l’insolito trio formato da Jannik Sinner, Matteo Berrettini e da Piero Chiambretti. Il conduttore televisivo ha provato a mettere un po’ alle strette il numero 1 al mondo: “Se dovesse rinascere le piacerebbe essere Berrettini?“, e Sinner non ha esitazioni nel rispondere di sì. Poi il campione italiano so racconta: “Non ho mai paura di perdere, rispetto per gli avversar sempre. Ricevere i complimenti di Federer e McEnroe quando sono diventato numero 1 è stato emozionante. Sanremo? Non penso di andarci, ho cose migliori da fare”.

Anche Matteo Berrettini è stato al gioco: “Anche a me piacerebbe essere Sinner, per capire cosa si prova a non sbagliare mai e a tirare sempre dentro. Cosa può migliorare? Si può sempre migliorare ma per questo dovete chiedere a Vagnozzi che è seduto lì”. E poi scherza: “Il futuro del tennis italiano? Speriamo di vincere qualcosa perché di risultati quest’anno ne sono arrivati pochi”.

Sinner: l’auspicio per il 2025

Prima della serata di gala è il momento delle interviste di rito e ovviamente Jannik Sinner non può sottrarsi: “Siamo tutti molto contenti di questa stagione. Abbiamo fatto una grandissima stagione, meglio di così non si poteva finire con la vittoria della Billie Jean King Cup e con la Coppa Davis. E’ frutto di tanti anni di lavoro e di tante cose che stanno facendo in Italia. Nel team italiano mi sono sempre sentito al sicuro sia in campo che fuori. Ho fatto tante cose in questa stagione, ho conosciuto tante persone in questa stagione. Se uno sta bene fuori dal campo sta bene anche dentro. Il 2025? Mi piacerebbe passare il Natale con i miei genitori, per il futuro però non si sa mai cosa succederà. Mi auguro di vivere un anno sereno e con tante cose positive, non solo per me ma per tutte le persone che mi sono intorno”.

Berrettini: “Vorrei rivivere queste emozioni”

Non solo Jannik Sinner, il successo dell’Italia a Malaga in Coppa Davis porta anche il nome di Matteo Berrettini capace di vincere in doppio con Jannik e poi anche due singolari fondamentali contro Australia e nella finale contro l’Olanda: “Credo che se devo darmi un premio, lo faccio per non aver mai mollato. Quello con il tennis non è stato amore a prima vista, l’ho riscoperto grazie a mio fratello. Provo grande orgoglio per quello che abbiamo fatto a Malaga, è uno dei sogni che avevo nel cassetto. Ora speriamo di avverarne altri. Il Natale quest’anno lo passerò in volo, visto che il 24 andrò in Australia. Ora è tempo di godersi quello che abbiamo fatto e cominciare a lavorare in vista dei prossimi impegni, è stato un anno lungo e intenso. Sarebbe bello riprovare queste emozioni nel 2025, è quello che proverò a fare”.