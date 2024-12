Berrettini con Djokovic, Kyrgios e Arnaldi a Brisbane: ultima chance di Matteo per l’obiettivo Australian Open

Il 2025 di Berrettini inizierà all'ATP 250 di Brisbane, dove Matteo spera di guadagnare i punti necessari per rientrare tra le teste di serie all'Australian Open

Entry list di alto livello per l’ATP 250 di Brisbane, primo torneo della stagione 2025 e che inizierà ancora prima che il 2024 volga al termine, al quale risulta iscritto anche Matteo Berrettini, alla sua ultima chance per scalare le due posizioni che gli mancano per essere certo di rientrare tra le 32 teste di serie al prossimo Australian Open, suo obiettivo dichiarato al rientro in campo dopo le ultime sfortunate stagioni. Oltre al tennista romano a Brisbane sarà presente anche l’altro azzurro Matteo Arnaldi, Novak Djokovic, il rientrante Nick Kyrgios e Grigor Dimitrov.

Berrettini a Brisbane per scalare il ranking e raggiungere il suo obiettivo

Va di fretta Matteo Berrettini, che dopo la positiva stagione della rinascita – culminata con il successo in Coppa Davis – inizierà quella del 2025 prima ancora che il 2024 volga al termine. The Hammer risulta infatti iscritto nell’entry list dell’ATP 250 di Brisbane che si disputerà dal 29 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 e che segnerà l’inizio della prossima stagione tennistica.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La motivazione che ha spinto Berrettini a iniziare così presto la stagione, oltre a quella di entrare in ritmo partita prima dell’inizio del primo slam stagionale, potrebbe essere il raggiungimento del suo obiettivo dichiarato, ovvero rientrare tra le 32 teste di serie al prossimo Australian Open. Al momento Matteo occupa la posizione 34 del ranking, il che significa che per essere certo di riuscirci dovrebbe guadagnare due posizioni in classifica, impresa certamente possibile a Brisbane, anche se tutto dipenderà anche dal sorteggio.

A Brisbane anche il ritorno di Kyrgios

Si, perché il torneo australiano sarà pieno di insidie per Berrettini in fase di sorteggio. Una di queste è certamente rappresentata da Nick Kyrgios, che proprio a Brisbane dovrebbe fare il suo rientro in campo dopo praticamente due anni di assenza per infortunio – intervallati dalla fugace apparizione nel giugno 2023 all’ATP 250 di Stoccarda – grazie al ranking protetto, che non gli garantirà ovviamente una delle teste di serie.

Presenti anche Arnaldi, Djokovic e non solo

Come Kyrgios nemmeno Berrettini sarà una delle teste di serie a Brisbane, ciò significa che in caso di sorteggio sfortunato potrebbe ritrovarsi subito di fronte anche a Novak Djokovic, testa di serie n°1 assente dal circuito dalla finale persa contro Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai e al primo torneo con Andy Murray come nuovo allenatore.

Gli altri due avversari che più di tutti sarebbe meglio evitare all’esordio sono l’unico altro top-10 iscritto, Grigor Dimitrov e Holger Rune. Non semplici, ma certamente alla portata di Matteo, anche le eventuali sfide con Frances Tiafoe (testa di serie n°4), Sebastian Korda (n°5) e i giocatori di casa Alexey Popyrin (n°7) e Jordan Thompson (n°8). Tra i giocatori iscritti nell’entry list di Brisbane c’è anche l’altro azzurro Matteo Arnaldi, che proverà a iniziare al meglio il nuovo anno dopo un 2024 contraddistinto da alti e bassi.