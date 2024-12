Djokovic anticipa i tempi: a Brisbane per lanciare l’assalto a Sinner e Alcaraz. Australian Open, il 9 gennaio il sorteggio

Il campione serbo sembra avere in mente un programma ben definito in vista del 2025 dopo la scelta di Murray come allenatore: il primo torneo sarà quello di Brisbane in vista del primo slam

Novak Djokovic ha deciso di voler dare l’assalto al mondo del tennis, ancora una volta e chissà magari per l’ultima volta. Dopo la separazione con il coach Ivanisevic, ha deciso di prendersi tutto il tempo necessario prima di scegliere un altro collaboratore per il suo cammino sportivo arrivando a una delle decisioni più sorprendenti degli ultimi anni e puntano sull’amico e rivale Andy Murray. E ora i due sembrano avere un piano.

Nole in campo già a Brisbane

Gli Australian Open sono stati da sempre territorio di caccia per Novak Djokovic, forse lo slam con cui ha sempre avuto maggior feeling almeno sotto il profilo dei risultati. Lo scorso anno il serbo ha dovuto cedere lo scettro a Jannik Sinner ma quest’anno ha deciso di arrivare all’appuntamento più preparato che mai. Si spiega così la decisione di prendere parte all’ATP 250 di Brisbane, torneo sul cemento australiano che si gioca dal 29 dicembre al 5 gennaio. Il serbo vuole subito scaldare i motori e arrivare il più pronto possibile al grande appuntamento di Melbourne. Un torneo che vedrà ai nastri di partenza giocatori importanti come Rune e Tiafoe e che dovrebbe rappresentare anche il momento del ritorno per Nick Kyrgios.

Australian Open: il 9 gennaio il sorteggio del tabellone

La stagione del tennis è appena conclusa ma c’è già grandissima attesa per la prossima. Il grande exploit di Jannik Sinner che arriva alla fine del 2024 come numero 1 del mondo ha alzato il livello delle aspettative anche in vista dei prossimi impegni. L’azzurro tornerà in campo solo in occasione degli Australian Open dopo aver fatto la preparazione a Dubai. La grande sfida con lo spagnolo Alcaraz ricomincerà dunque a Melbourne, ma sui due ci sarà il mirino di tutti gli altri. Dopo la fine dell’era dei Big 3 con Djokovic alle sue ultime stagioni ad alto livello, ora sembra esserci spazio anche per altri possibili contender e la vittoria di uno slam rimane l’ambizione di tutti.

United Cup: il primo assaggio di 2025

Non c’è solo Brisbane a dare il via alla stagione del tennis tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Ci sarà qualche competizione tra l’amichevole e l’esibizione che darà l’opportunità di vedere un po’ di tennis e ci sarà anche la United Cup, competizione a squadre che negli ultimi anni ha attratto sempre di più giocatori importanti. Anche questo evento si gioca in Australia tra Perth e Sydney e ai nastri di partenza ci sono giocatori importanti come il tedesco Zverev (numero 2 al mondo), il norvegese Ruud e l’australiano De Minaur. All’evento in programma dal 27 al 5 gennaio ci sarà anche l’Italia con una squadra composta da Flavio Cobolli, Matteo Gigante, Andrea Vavassori, Jasmine Paolini, Sara Errani e Angelica Moratelli.