Sinner sfida Alcaraz e Djokovic prima degli Australian Open: in campo per beneficenza

Il 2025 di Jannik Sinner si aprirà con un evento benefico pre Australian Open al quale parteciperanno anche i rivali Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e non solo

Terminato il 2024 tennistico, per Jannik Sinner è tempo di pensare alla prossima stagione, che – come accaduto quest’anno – lo vedrà esordire direttamente agli Australian Open. Anzi, per la precisione qualche giorno prima dell’inizio dell’Happy Slam. L’altoatesino prenderà infatti parte a all’evento di beneficienza che precederà l’inizio del primo Major stagionale e che prevede una serie di match tra vari giocatori, compresi anche Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Il mese di dicembre di Sinner

Terminati tutti gli impegni sportivi del 2024, Jannik Sinner si sta godendo un po’ di meritate vacanze. Al momento l’altoatesino sembrerebbe trovarsi a Miami, dove è andato a trovare Anna Kalinskaya, ma presto dovrebbe tornare in Italia per essere presente al Galà FITP di mercoledì 4 dicembre. Successivamente dovrebbe volare ad Abu Dhabi per l’ultima tappa del mondiale di F1 in programma domenica 8 dicembre.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Conclusi tutti questi impegni, dal 9 al 24 dicembre Sinner si dedicherà agli allenamenti, focalizzati soprattutto sul fisico, per preparare e mettere benzina nel serbatoio in vista della stagione 2025. Gli allenamenti si interromperanno ovviamente per il Natale, che passerà a casa a Sesto Pusteria assieme alla propria famiglia.

Quando torna in campo Sinner

Visti i risultati ottenuti nell’anno che sta per volgere al termine, nel 2025 Jannik seguirà bene o male la stessa programmazione del 2024, il che significa che non prenderà parte ai primi tornei della prossima stagione, ma esordirà direttamente all’Australian Open (in programma dal 12 al 26 gennaio). Prima però, dal 7 al 10 gennaio per la precisione, Sinner prenderà parte a un evento di beneficienza organizzato dall’Happy Slam che si terrà nei giorni immediatamente presenti all’inizio del primo Major.

Come funziona e chi ci sarà all’evento di beneficienza pre Australian Open

L’evento di beneficienza organizzato dall’Australian Open prevede una serie di partite che si disputeranno, appunto, tra il 7 e il 10 gennaio sul campo della Rod Laver Arena. I tennisti partecipanti si sfideranno in match che prevedono singoli tie-break e i biglietti costeranno 15 dollari australiani per adulti – circa 10 euro – e 10 per i bambini – circa 6 euro – e il ricavato sarà devoluto in beneficienza.

Sinner non sarà l’unico nome altisonante a prendervi parte. Oltre a lui saranno presenti infatti anche i suoi due principali rivali, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic – coi quali ci si augura possa dare vita a un bello spettacolo -, oltre all’amico e idolo locale Alex de Minaur, l’altro australiano Alexei Popyrin e la finalista dell’Australian Open 2024, Qinwen Zheng.