Sinner in versione chef: l’aneddoto di Draper sulle doti di Jannik. E su Miami e Kalinskaya impazza il gossip

Jannik Sinner dà consigli di cucina: a rivelare un curioso retroscena è collega e amico inglese Jack Draper. Intanto le voci di gossip su Sinner non si fermano con avvistamenti in Florida

Negli ultimi giorni il tema centrale intorno a Jannik Sinner è stato quello legato alle vicende sul doping. Il caso che riguarda l’azzurro verrà discusso dal Tas soltanto nel mese di febbraio anche se non c’è ancora una data certa sull’udienza. Insomma non esattamente degli argomenti piacevoli per i tifosi del numero 1 del tennis mondiale. E allora a provvedere a un po’ di leggerezza ci pensa Jack Draper.

Draper e la versione chef di Jannik

Difficile immaginare Jannik Sinner davanti ai fornelli ma a regalare un’immagine diversa del tennista italiano ci pensa il collega Jack Draper. Il tennista inglese è uno dei grandi emergenti dopo la stagione 2024: il successo sull’erba in Germania (in finale contro Berrettini) e la semifinale agli US Open lo hanno portato prepotentemente alla ribalta e ora dopo il ritiro di Andy Murray è lui il tennista di punta del tennis inglese.

Draper è stato il protagonista di una lunga intervista al Guardian in cui ha rivelato anche un retroscena sul suo rapporto con Jannik Sinner e in particolare sulla versione chef dell’altoatesino: “La cucina non è mai stata il mio forte, non sapevo come cucinare nulla. Così ho deciso di chiedere consiglio a Jannik. E’ italiano così ho pensato che sapesse come fare della pasta. So che avrei dovuto chiedere a mia madre ma non l’ho fatto. Lui ha cucinato una pasta molto buona e mi ha insegnato come farla”.

Voci e avvistamenti: impazza il gossip

La stagione 2024 del mondo del tennis è andato in archivio, di risultati se ne tornerà a parlare agli Australian Open ma la passione dei tifosi per Jannik Sinner non va di certo in vacanza. E allora si parla di gossip. Da giorni ormai si parla del rapporto tra l’italiano e Anna Kalinskaya che avrebbe cancellato dai social ogni riferimento al tennista numero 1 al mondo. La russa ha ricominciato il suo cammino di preparazione a Miami e sui social c’è chi assicura che Sinner sia stato avvistato in aeroporto proprio in Florida. Le vacanze di Sinner restano però top secret, nulla di ufficiale, nemmeno una foto e quindi spazio alle illazioni. Del resto la offseason del tennis è ancora piuttosto lunga e quindi ci sarà tanto spazio per gossip, voci e magari ulteriori avvistamenti.