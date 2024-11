Wilander: “Djokovic ha scelto Murray per mandare un messaggio a Sinner e Alcaraz”. E paragona Jannik a Federer

Secondo Wilander con Murray Djokovic punta a tornare vincere un torneo dello slam nel 2025, sfidando Alcaraz e Sinner, ormai diventato talmente dominante per lo svedese da meritarsi il paragone con Federer

La scelta di Novak Djokovic di affidarsi ad Andy Murray, così come quella britannico di voler iniziare la sua carriera da allenatore con Nole, è stata la notizia più sorprendente di questo finale di stagione tennistica. Una scelta affasciante e che incuriosisce tutti gli appassionati, ma soprattutto un messaggio diretto a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz secondo l’ex n°1 al mondo e commentatore per Eurosport Mats Wilander, il quale crede che con il britannico Nole sia pronto a tronare a conquistare uno slam.

La leggenda del tennis svedese ha poi parlato anche del n°1 del mondo, riempiendolo di elogi e paragonandolo addirittura alla versione più dominante di Roger Federer, mandando poi un messaggio d’avvertimento ad Alcaraz, Daniil Medvedev e tutti gli inseguitori dell’altoatesino.

Il pensiero di Wilander su Djokovic-Murray

Solo opinioni positive quelle di Mats Wilander a Eurosport sulla collaborazione tra Novak Djokovic e Andy Murray, un tempo grandi rivali, da sempre grandi amici e oggi facenti parte della stessa “squadra”: “La mia prima reazione è stata: Djokovic vuole conquistare almeno un altro Slam. A tutti gli appassionati di tennis piacerebbe vederlo arrivare a quota 25 ed essere ricordato come il migliore di tutti i tempi. Margaret Court a 24 è a pari merito con lui, tutti pensiamo che Novak sia il migliore di tutti i tempi, ma i numeri contano. A mio pare con Murray come allenatore crede di poter ancora vincere Slam nel 2025 e nel 2026.

Andy ha giocato contro tutti i giocatori che Novak affronterà, si è allenato con loro. Ha parlato con Sinner, Alcaraz, Medvedev, Tsitsipas, Zverev. Non avrà segreti, ma avrà altre opinioni sulle caratteristiche di questi ragazzi. Risolverà a Nole problemi come e credo ci siano molti piccoli dettagli che conosce e che forse Novak non prende in considerazione. Penso anche siano simili, ma ci sono molte cose che Novak sa, ma a cui forse non da peso in partita. Penso che sia una mossa intelligente. Murray sarà un ottimo allenatore”.

Wilander: “Messaggio di Djokovic a Sinner e Alcaraz”

La scelta di affidarsi a Murray è stata presa da Djokovic per rialzarsi dopo una stagione non certo deludente visto il raggiungimento del suo unico vero obiettivo – l’oro olimpico – ma non certo all’altezza di quello che Nole ci ha sempre mostrato. E per Wilander si tratta di conseguenza di un messaggio diretto soprattutto a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i dominatori del calendario slam del 2024: “Credo questo sia un messaggio di Novak per Sinner e Alcaraz e ai migliori al mondo. Penso sia un messaggio molto più grande, del tipo: “Ehi, il prossimo anno per 15/20 settimane credo di poter ancora giocare il mio miglior tennis. Sarò pronto per ogni avversario”. Murray cercherà di aiutare Novak non solo nelle grandi partite. Sarà lì ogni singolo giorno e in tutti gli allenamenti”.

Il commento di Wilander sul 2024 di Sinner

Wilander ha poi parlato dell’incredibile stagione vissuta da Sinner, paragonabile solamente alle migliori dei Big3, e del momento che più lo ha impressionato di tutto il 2024: “La stagione di Sinner è paragonabile a quella dei migliori giocatori della storia, nei loro momenti migliori. E questi sono Djokovic, Federer, Nadal. Jimmy Connors ha avuto un anno in cui ha vinto tre tornei Slam e lo stesso ho fatto. Ma Sinner è stato protagonista di qualcosa di più importante. Secondo me le due settimane più importanti sono state vincere le Atp Finals a Torino, davanti al proprio pubblico, da n°1 al mondo e senza concedere un set. Poi vola a Malaga e difende la Coppa Davis. Ora è il migliore al mondo e non gli è permesso perdere, nemmeno in doppio. E lui non perde. Per intenderci, la carriera di Sinner è appena iniziata, ma credo che tra 10 anni il 2024 potrebbe anche non essere il suo anno migliore”.

Il paragone Sinner-Federer e l’avvertimento ad Alcaraz

L’enorme crescita avuta da Sinner porta poi Wilander a fare un paragone importantissimo con Roger Federer: “Jannik è migliorato sotto ogni aspetto. Il colpo che mi ha stupito maggiormente è il dropshot di diritto. Il dubbio che mette in testa all’avversario è la parte più importante del suo gioco perché nessuno è consapevole di cosa stia per fare Sinner. Sarebbe anche uno dei migliori giocatori di doppio al mondo. Quindi il pacchetto è completo e ha appena iniziato a vincere. Crescerà ancora in tutto”.

L’ex n°1 al mondo ha poi avvisato Alcaraz e tutti coloro che vogliono provare a tenere testa a Sinner: “Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, chiunque stia inseguendo Sinner, farebbe meglio a salire sullo stesso treno, perché sta per lasciare la stazione e se non ci salgono sopra ora non lo prendono più. Sta facendo esattamente come Federer quando poi è stato seguito da Nadal e Djokovic. Quello che ha fatto Djokovic quando poi è stato seguito da Sinner e Alcaraz”.