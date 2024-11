Sinner-Fritz diretta live ATP Finals

Come accaduto l’anno scorso, quando Sinner e Djokovic si affrontarono prima ai gironi e poi in finale, anche quest’anno i finalisti delle Nitto ATP Finals provengono dallo stesso girone, con Taylor Fritz che proverà a ribaltare l’esito del match del gruppo Ilie Nastase ed emulare quanto fatto la passata stagione da Nole (sconfitto ai gironi da Jannik ma vincitore poi in finale).