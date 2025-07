Kyrgios re delle zizzanie, ma questa volta Sinner si salva: l’insinuazione sul triangolo tra Alcaraz, Raducanu e Draper

A Wimbledon si rivede in una nuova veste Kyrgios al fianco di Osaka. Nick però non perde le vecchie abitudini e tira in mezzo Draper nel gossip tra Alcaraz e Raducanu

Apparso a Wimbledon nella nuova veste di spettatore nell’angolo di Naomi Osaka, Nick Kyrgios è riuscito a far parlare nuovamente di sé anche senza giocare. A finire nel mirino dell’australiano questa volta non è stato però Jannik Sinner ma il suo caro amico Jack Draper, tirato in mezzo nel gossip tra Carlos Alcaraz ed Emma Raducanu.

Kyrgios fa la sua apparizione a Wimbledon da spettatore

Impossibilitato a parteciparvi come giocatore per via dei continui infortuni e come commentatore dopo essere stato sollevato dal proprio incarico per le note vicende private dell’aggressione all’ex compagna, Nick Kyrgios ha fatto la sua comparsa a Wimbledon mostrandosi nell’angolo del team di Naomi Osaka in occasione del suo match d’esordio vinto contro Talia Gibson.

Una presenza spiegata poi dalla tennista giapponese in conferenza stampa, durante la quale ha confermato la sua simpatia nei confronti dell’australiano, suo compagno nel doppio misto in programma allo US Open: “Ah, era lì? Non avevo sentito nulla. Per scherzo avevo detto a qualcuno ‘Hey, so che Nick è qua in giro, magari vuole venire a vedere la mia partita’. Ma stavo scherzando, noi siamo due tennisti completamente diversi. Avrei voluto andare a vedere i suoi match, so che è molto divertente da guardare. Questo è ad esempio un aspetto che ci differenzia: lui parla con il suo team e gli chiede cosa deve fare, mentre io molto spesso mi isolo. È un po’ imbarazzante che fosse lì nel box, ma allo stesso tempo molto forte”.

Il gossip attorno a Raducanu e Alcaraz

Intanto dall’annuncio della loro presenza al doppio misto dello US Open, si è chiacchierato molto sulla possibile relazione tra Emma Raducanu e Carlos Alcaraz, con i due che hanno mostrato in più occasioni un forte affiatamento, negando però ogni volta alcun sentimento amoroso tra di loro, anche se non sempre in maniera convincente, come in occasione della conferenza stampa della giocatrice britannica, la quale si è limitata ad affermare che sono solo amici, scoppiando poi in una risata un po’ imbarazzata in seguito a una battuta dei presenti in sala.

L’insinuazione di Kyrgios: “Triangolo Draper, Alcaraz e Raducanu”

A infiammare il gossip ci ha poi pensato il solito Kyrgios, che durante un’intervista rilasciata a talkSPORT, interrogato sulla questione, ha tirato in mezzo anche Jack Draper, sostenendo che stia litigando con Alcaraz per la connazionale Raducanu: “Credo sia un triangolo amoroso: Draper, Alcaraz, Raducanu. Credo che stiano litigando per la Raducanu, ma non ne sono sicuro”. Cosa ci sia di vero dietro queste dichiarazioni maliziose è difficile a dirsi al momento, ma la cosa certa è che quando interrogato su un argomento Kyrgios trova sempre il modo per far parlare di sé stesso.