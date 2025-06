Alcaraz-Fognini apre Wimbledon: Sinner fa la "spia", Raducanu chiarisce il flirt e Carlos affitta una villetta

Jannik spettatore interessato del debutto dello spagnolo contro "Fogna": il quartier generale dello spagnolo è un "villaggio vacanze", ma Emma spegne le voci sulla love story.

Finalmente le chiacchiere lasciano spazio al campo. Da oggi non c’è più spazio per polemiche, veleni, illazioni: la parola passa alle palline, alle racchette e all’erba di Wimbledon, curatissima secondo tradizione: i giardinieri si preoccupano quotidianamente che per ognuno dei diciotti campi dei “Championships” l’altezza dei ciuffi sia rigorosamente di otto millimetri. Sull’erba del Centrale l’onore di aprire le danze spetta, secondo consuetudine, al campione in carica: dunque a Carlos Alcaraz, chiamato a dare il via al campionato contro un vecchio amico, un veterano di mille battaglie, forse al passo d’addio con Londra. Stiamo parlando naturalmente di Fabio Fognini.

Wimbledon: Alcaraz-Fognini sul Centrale

Alle 14.30 italiane ha preso il via l’incontro tra il giovane Carlitos e il “vecchio” Fogna. Con uno spettatore interessato, più degli altri: Jannik Sinner. Il rosso di San Candido sarà sollevato: con l’inizio delle partite non si parlerà più del piccolo “scandalo” che ha movimentato la vigilia, facendo addirittura passare in secondo piano le ultime sconfitte. Basta chiacchiere su Matteo Panichi, Ulises Badio e quelle parole di troppo. Per Sinner l’opportunità di vedere all’opera l’amico-rivale e di prendere appunti sulle sue condizioni, sul suo gioco, sul suo stato di forma. Una sorta di “spia”, con la speranza di mettere a frutto relazioni e osservazioni nella possibile finale di domenica 13.

Carlos, la villetta nel villaggio e la “gita di famiglia”

A proposito di Carlos, la preparazione del murciano per lo Slam più atteso è stata al solito leggera. E ancor più leggera la permanenza londinese, ambientata – come per tutto il team – in una villetta noleggiata nel villaggio. Un piccolo “villaggio vacanze”, per stessa testimonianza di Carlos. “Cuciniamo, giochiamo a carte, nel giorno libero facciamo qualche buca a golf. Non mi sembra neanche di essere a Londra per lavoro, ho la sensazione che sia una gita di famiglia…“. E a proposito di famiglia, dall’astuto Carlitos nessuna smentita ma solo sorrisi compiaciuti a proposito dei rumors che lo vorrebbero “in love” con Emma Raducanu, la Miss England del tennis.

Raducanu-Alcaraz fidanzati? Le parole di Emma

Dalla diretta interessata invece le smentite sono arrivate, eccome. Non sono servite troppe parole, d’altro canto ad alimentare le voci erano state anche e soprattutto gli spifferi di un pataccaro acclarato: Nick Kyrgios. Alla dolce Emma, in conferenza stampa, è bastato assumere un’aria severa e scandire queste testuali parole: “Siamo soltanto buoni amici”. Niente flirt con Alcaraz, insomma, nonostante la partecipazione congiunta al doppio misto a New York. Del resto: anche Sinner farà coppia con Emma Navarro, ma nessuno s’è sognato di azzardare una loro relazione. Almeno per il momento.