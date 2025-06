Classifica ATP, Sinner: Wimbledon l’ultima vera chance per allungare il regno da numero 1. Alcaraz “vede” le Finals

A Wimbledon Sinner si gioca buone chance di rimanere in vetta al ranking davanti ad Alcaraz ancora a lungo, mentre Musetti dovrà provare a difendere gli 800 punti conquistati nel 2024

A Wimbledon arriva l’ultima cambiale importante in classifica per Carlos Alcaraz, una chance che Jannik Sinner dovrà provare a sfruttare per estendere il proprio regno da leader della classifica e cercare di chiudere la seconda stagione consecutiva da n°1 al mondo.

Sinner, a Wimbledon una grande chance per allungare su Alcaraz

Con l’inizio di Wimbledon inizia anche la 57esima settimana consecutiva in vetta al ranking per Jannik Sinner, che proprio ai Championships avrà la sua ultima grossa chance di staccare nettamente Carlos Alcaraz in classifica. Dall’inizio della stagione sul cemento nordamericano Jannik infatti avrà poche chance di aumentare il proprio bottino nel ranking, avendo nel 2024 fatto incetta di titoli nella seconda parte della stagione.

A Wimbledon invece Sinner nel 2024 si arrese ai quarti di finale contro Daniil Medvedev, conquistando dunque solo 400 punti sui 2000 disponibili. Al contrario Alcaraz, che da agosto in poi invece avrà pochi punti da difendere, l’anno scorso conquisto il suo secondo titolo ai Championships, non potendo dunque aumentare il proprio bottino anche in caso di terzo successo consecutivo a Londra. Vincendo a Wimbledon Sinner sarebbe dunque certo di guadagnare almeno 2300 punti Carlitos, numero che potrebbe lievitare in caso lo spagnolo non raggiunga la finale, riportando il proprio vantaggio nel ranking a oltre 3000 punti.

Alcaraz può già qualificarsi per le ATP Finals a Wimbledon

Anche in caso di mancato successo a Wimbledon, Alcaraz avrebbe comunque buone chance di provare a sorpassare Sinner nella seconda metà di stagione, sia per il motivo nominato in precedenza, sia perché al momento Carlitos si trova nettamente in testa nella Race ATP (la classifica che tiene conto solo dei risultati ottenuti nell’anno corrente) con 6250 (2240 in più dell’altoatesino), una somma vicina alla matematica certezza di qualificarsi per primo alle prossimo ATP Finals. Certezza che Alcaraz potrebbe conquistare arrivando almeno in finale a Wimbledon, strappando il pass con circa quattro mesi di anticipo.

Musetti e la cambiale di Wimbledon

Oltre ad Alcaraz a giocarsi punti importanti in classifica a Wimbledon sarà anche Lorenzo Musetti, che qui raggiunse la sua prima semifinale a livello slam l’anno scorso, conquistando 800 punti. Considerando però che il carrarino è appena rientrato da un infortunio e non disputa un match dal Roland Garros, l’impresa di difendere la semifinale appare al momento non semplice, soprattutto considerando che è stato inserito nel lato di tabellone più complicato e che per tornare tra i migliori quattro dei Championships dovrebbe eliminare con ogni probabilità Sinner ai quarti di finale.