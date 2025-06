Wimbledon, sorteggio duro per Sinner: Jannik con Musetti e Djokovic. Alcaraz e Paolini sorridono, Berrettini vede Zverev

Estratti i tabelloni principali del singolare maschile e femminile di Wimbledon: Sinner si ritrova ancora una volta nel lato più duro, ma Fognini può fargli

Sarà un altro percorso a ostacoli per Jannik Sinner verso la terza finale slam consecutiva. Per raggiungere l’ultimo atto a Wimbledon il n°1 al mondo dovrà infatti farsi strada quasi esclusivamente tra giocatori che in passato qui si sono spinti almeno in semifinale, compresi Lorenzo Musetti e Novak Djokovic. Lato di tabellone ben più semplice invece per il duplice campione in carica Carlos Alcaraz, primo avversario di Fabio Fognini. Sorride anche Jasmine Paolini, mentre Matteo Berrettini prepara la sfida ad Alexander Zverev.

Sinner-Musetti possibile derby ai quarti

Ancora una volta non molto fortunato in fase di sorteggio Jannik Sinner, che dopo l’esordio teoricamente agevole nel derby contro Luca Nardi e l’eventuale secondo turno contro uno tra Tseng e Vukic potrebbe affrontare quasi esclusivamente giocatori che in passato sono arrivati almeno in semifinale a Wimbledon a partire da Denis Shapovalov (semifinale raggiunta nel 2021) al 3° turno.

Successivamente potrebbe affrontare invece Grigor Dimitrov (semifinalista nel 2014), anche se rimane più probabile un’eventuale sfida a Tommy Paul (che al massimo si è spinto ai quarti ai Championships). Ai quarti invece si potrebbe verificare un’affasciante derby azzurro con Lorenzo Musetti (che a parte Ben Shelton negli ottavi ed eventualmente un Opelka in stato di grazia al 3° turno non dovrebbe trovare grandi difficoltà ad avanzare), mentre in semifinale tutto lascia presagire a un’altra sfida con il sette volte vincitore a Wimbledon Novak Djokovic. In finale, ovviamente, l’avversario più probabile non può che essere Carlos Alcaraz, estratto nel lato di tabellone certamente più agevole rispetto a quello di Sinner.

Teorico percorso Sinner:

1° turno: Nardi

2° turno: Tseng/Vukic

3° turno: Shapovalov

Ottavi: Dimitrov/Paul

Quarti: Shelton/Musetti/Humbert

Semifinale: Draper/Bublik/Djokovic

Finale: Alcaraz/Zverev/Fritz

Teorico percorso Musetti:

1° turno: Bailashvili

2° turno: Sonego/Faria

3° turno: Nakashima/Opelka

Ottavi: Shelton/Humbert

Quarti: Sinner/Paul

Semifinale: Draper/Bublik/Djokovic

Finale: Alcaraz/Zverev/Fritz

Il tabellone degli altri azzurri: Fognini sfida Alcaraz, Berrettini vede Zverev

Se Sinner e Musetti saranno certamente i due azzurri con più possibilità di fare strada, grande attesa c’è anche per Matteo Berrettini, al rientro da un infortunio agli addominali ma sempre estremamente temibile su questa superficie. Mettendo da parte le incognite sulle sue condizioni, il romano non dovrebbe avere problemi a superare i primi due turni contro Majchrzak e uno tra Quinn e Searle, garantendosi poi la chance di affrontare al 3° turno Alexander Zverev, contro il quale non partirebbe affatto sconfitto sull’erba.

Primi turni alla portata per Lorenzo Sonego (Faria), Cobolli (Zhikayev), Zeppieri (Mochizuki) e Bellucci (Crawford), più complicati invece quelli di Arnaldi (Van de Zandschulp) e Darderi (Safiullin). La sfida di primo turno più affascinante, oltre a quella di Nardi con Sinner, è però toccata a Fabio Fognini, che proverà a fare uno sgambetto che avrebbe dell’incredibile alla testa di serie n°2 e duplice campione in carica Alcaraz.

Primi turni degli azzurri:

Sinner-Nardi

Sonego-Faria

Musetti-Basilashvili

Cobolli-Zhukayev

Arnaldi-Van de Zandschulp

Darderi-Safiullin

Zeppieri-Mochizuki

Berrettini-Majchrzak

Bellucci-Crawford

Fognini-Alcaraz

Il tabellone di Paolini e delle altre azzurre

Sorteggio tutto sommato fortunato per Jasmine Paolini, che fino agli ottavi non dovrebbe trovare ostacoli insormontabili da superare. La finalista della passata stagione esordirà contro la lettone Anastasija Sevastova contro cui ha vinto entrambi i precedenti e in caso poi se la dovrebbe vedere con una tra Rakhimova e Ito al 2° turno e probabilmente contro la classe 2004 Noskova al 3°.

Come dicevamo agli ottavi arrivano le prime possibili insidie, con Beatriz Haddad Maia che vista la vittoria conquistata contro di lei in questi giorni a Bad Homburg spaventa meno di Amanda Anisimova, finalista a Berlino la scorsa settimana e capace di arrivare ai quarti qui a Wimbledon nel 20222. Ai quarti il livello si alzerebbe ancora, con Qinwen Zheng che dovrebbe essere la teorica avversaria, ma la sua non incredibile attitudine sull’erba porta a prendere in considerazione delle alternative, che potrebbero essere Jelena Ostapenko, Diana Schaider e Ons Jabeur, che sconfisse Jas circa una settimana fa a Berlino.

In caso di approdo in semifinale quasi certa la sfida alla n°1 del mondo Aryna Sabalenka, che a Wimbledon non si è mai spinta oltre, mentre in finale potrebbe trovare una campionessa in carica come Elena Rybakina e Barbora Krejcikova, oppure una delle teste di serie principali come Iga Swiatek, Coco Gauff e Jessica Pegula, nessuna delle quali ha mai però particolarmente impressionato a Wimbledon. Sfortunati invece i sorteggi per le altre azzurre in tabellone, con Lucia Bronzetti che esordirà contro Jil Teichmann ed Elisabetta Cocciaretto invece contro Pegula.

Il teorico percorso di Paolini a Wimbledon: