Wimbledon, il sorteggio per Sinner e Berrettini: orario e dove vederlo. Tutte le novità dell’edizione 2025 del Championship

Venerdì 27 giugno alle ore 11 va in scena il sorteggio dello slam più affascinante del mondo del tennis. Ma nel 2025 Wimbledon perde un po’ di tradizione e fanno capolino tecnologia e intelligenza artificiale

Tutto pronto per il sorteggio di Wimbledon che apre ufficialmente l’edizione 2025 dello slam inglese. Tante le novità previste quest’anno per il Championship che lascia da parte un po’ di tradizione per far spazio alla tecnologia.

Gli italiani in campo

In attesa del sorteggio e del risultato delle qualificazioni, l’Italia può contare su una pattuglia molto numerosa ai nastri di partenza di Wimbledon. Ovviamente c’è la testa di serie numero 1 del torneo con Jannik Sinner che lo scorso anno ha raggiunto i quarti di finale. E insieme a lui a nutrire speranze di fare strada nel torneo c’è anche Lorenzo Musetti (testa di serie numero 7). Tra i giocatori teste di serie anche Flavio Cobolli (numero 22) e Matteo Berrettini (32). La pattuglia azzurra in tabellone principale vede anche la presenza di Arnaldi, Sonego, Darderi, Bellucci, Nardi e Fognini.

Nel tabellone femminile le azzurre sono decisamente di meno visto che ai nastri di partenza ci saranno solo Jasmine Paolini (testa di serie numero 4) dopo la finale dello scorso anno, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. Azzurri impegnati anche nel doppio con la consolidata coppia Bolelli-Vavassori e quella formata da Errani e Paolini in primo piano. Nel torneo ci sono anche Luciano Darderi che fa coppa con Diego Hidalgo, Flavio Cobolli che scende in campo con Bublik e Mattia Bellucci insieme a Fabian Maroszan. Nel femminile ci saranno anche Lucia Bronzetti con Ann Li e Angelica Moratelli con Sabrina Santamaria.

Sorteggio Wimbledon, orario e dove vederlo

Incroci, percorsi, possibili pericoli: il sorteggio del tabellone di uno slam regala sorprese, fa preoccupare e storcere il naso. Nascono da quel momento tutte le aspettative in vista di un torneo e quando si parla di Wimbledon le aspettative corrono sempre a una velocità diversa dal solito. Il sorteggio del tabellone è in programma venerdì 27 giugno alle ore 11 presso l’All England Club e sarà trasmesso in esclusiva da Sky e sulla piattaforma Now. Le teste di serie numero 1 e 2 del torneo, Sinner e Alcaraz, saranno ai lati opposti del tabellone come avviene in ogni circostanza.

Le novità dell’edizione 2025

Storia, tradizioni e quel bianco che rappresenta una “bandiera” della storia di Wimbledon. Ma nel 2025 anche qualche pezzetto di passato deve essere messo da parte e la 138esima edizione del torneo inglese fa qualche piccolo cambiamento a cominciare dagli orari. Le due finali non andranno in scena come da tradizione alle ore 14 locali ma due ore dopo (quando in Italia saranno le 17). Ma ci sono anche delle novità più significative come l’addio ai giudici di linea che vengono rimpiazzati dalla Electronic Line Calling presente su tutti i 18 cambi.

Ma le novità non finisco qui. L’intelligenza artificiale fa capolino anche sui prati del SW19 con l’istituzione di “Match Chat”, in grado di rispondere in tempo reale alle domande dei tifosi e il potenziamento di “Likelihood to win”, un sistema che aggiorna la percentuale di vittoria per ogni giocatore iscritto.