Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 26 giugno 2025, al via gli Europei a squadre di atletica

La giornata di giovedì 26 giugno 2025 si presenta ricca di appuntamenti per gli appassionati di Atletica Leggera, Calcio, Ciclismo, Pallanuoto Maschile e Tennis. Le emozioni iniziano già nelle prime ore del mattino con la Copertura live del Mondiale per club Usa 2025 di Calcio, che vede protagoniste squadre del calibro di Juventus, Manchester City, Real Madrid e altre ancora, trasmesse sia in chiaro sia sulle piattaforme pay. Nel corso della giornata non mancheranno le gare decisive degli Europei a Squadre di Atletica Leggera a Madrid e i time trial del Campionato Francese di Ciclismo. Intensa anche la programmazione dedicata al Tennis con appuntamenti su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, mentre al tramonto si potrà seguire l’amichevole internazionale di Pallanuoto Maschile tra Italia e Croazia in diretta su Rai Sport. Quindi, un’offerta televisiva sportiva ben calibrata tra eventi gratuiti e trasmissioni a pagamento, per vivere tutto lo spettacolo dello sport nazionale e internazionale senza perdere un minuto.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

16:00 Europei a Squadre Madrid 2025 – 1a giornata (Rai Sport)

Calcio

03:00 Mondiale per club Usa 2025: Salisburgo-Real Madrid (Dazn, pay)

Mondiale per club Usa 2025: Al Hilal-Pachuca (Dazn, pay) 21:00 Mondiale per club Usa 2025: Juventus-Manchester City (Canale 5)

Mondiale per club Usa 2025: Juventus-Manchester City (Dazn, pay)

Ciclismo

13:00 Campionato Francese – Time Trial F (Eurosport)

Pallanuoto Maschile

21:15 Amichevole Internazionale: Italia-Croazia (Rai Sport)

Tennis

11:30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)

