Sinner, Panatta alimenta i dubbi prima di Wimbledon: “Non si sa come stanno le cose”. E non si placa la polemica su Mangiante

L’ex capitano di Coppa Davis torna a parlare del momento di Sinner e delle sue ambizioni in vista di Wimbledon. Nel frattempo non si placa la polemica sulle rivelazioni del giornalista Sky

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Quando si parla di Jannik Sinner c’è sempre massima attenzione. I suoi fan nel corso degli ultimi mesi, soprattutto dopo il caso doping, hanno fatto da muro verso illazioni e accuse. E ora sembrano mettere nel mirino anche il giornalismo italiano e il modo di affrontare quello che succede intorno al numero 1 al mondo.

I dubbi di Panatta

La sconfitta in finale al Roland Garros, quella con Bublik sull’erba un po’ a sorpresa: due eventi collegabili o no? E’ questo quello che si chiedono i tifosi di Sinner. La paura è che il ko con Alcaraz abbia lasciato scorie, a livello mentale, nel numero 1 al mondo. Adriano Panatta non fuga i dubbi nel corso della sua intervista a Mowmag, anzi lascia la porta aperta a varie possibilità anche se non sembra preoccupato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Non si sa ma come stanno davvero le cose. E’ normale che abbia subito il contraccolpo, ma se sia cambiato qualcosa in Sinner non credo. Se avesse perso con Bublik su una superficie diverse come cemento o terra, avrei potuto pensarlo. Ma l’erba è molto insidiosa. Ha sempre riservato sorprese”.

La rivelazione di Mangiante

La finale del Roland Garros continua a essere uno dei temi più discussi nel mondo del tenni e ora viene fuori un’altra polemica. Tutto nasce dalle dichiarazioni che il giornalista Sky, Angelo Mangiante, ha rilasciato alla trasmissione radiofonica “Tutti Convocati”. Nel corso del suo intervento, il reporter che segue da vicino tutti i principali tornei del mondo del tennis è tornato sulla finale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz. Un ko piuttosto pesante per l’azzurro che ha avuto a disposizione tre matchpoint e poi ha dovuto fare i conti con una cocente delusione.

“Sono stato male per Sinner quando è venuto a fare l’intervista post partita e si è scusato per il ritardo dicendo che aveva pianto un quarto d’ora negli spogliatoi”, ha detto il giornalista che ha continuato: “Non si aspettava il tifo contro, è rimasto male anche per questo”.

Gli attacchi sui social

Le parole del giornalista di Sky hanno scatenato un vero e proprio putiferio social. I tifosi di Sinner non hanno apprezzato la decisione di Mangiante di rivelare a tutti quella che era una confidenza fatta dal giocatore e non hanno apprezzato le parole sul “tifo contro” che secondo molti rimangono sue illazioni e non cose che avrebbe detto il numero 1 al mondo: “Jannik si scusa e si confida e tu lo dici a mezzo mondo facendo finta di dispiacerti – dice Eleonora – quando è solo sciacallaggio. Questo tipo di giornalismo mi fa orrore”. E sono tanti i commenti di questo tipo: “Che roba incredibile – scrive Massimiliano – Se Jannik gli avesse fatto anche una confidenza a microfoni spenti la tieni per te. Una cosa proprio brutta”. E ancora: “Che caduta di stile, ma d’altronde uno la classe ce l’ha o non se la può inventare”.